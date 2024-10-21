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▲晨熙與奶奶感情很好，奶奶甚至承諾會活到100歲再離開。（圖／晨熙IG）

馬來西亞實力派歌手Ribbon晨熙，自幼家境不好，16歲便一肩扛起家庭經濟重擔，日前她推出新單曲〈蝴蝶〉，並分享靈感來自於疫情後，大家更加重視生老病死，不過死亡並非只有長者才會遇到，回憶6年前她的補習班恩師在樓梯失足過世，內心受到打擊，如今已沒有機會回報恩師，呼籲大家平常生活時就應該做好準備。根據《三立新聞網》報導，晨熙透露有一位對她有恩情的補習班老師，6年前在自家樓梯間摔倒後不幸離世，得知消息後內心受到衝擊，認為已無法償還對恩師的恩情，感到相當遺憾。不過，晨熙也認為人離世後，會以不同形式陪伴在我們身邊；對於後事規劃，晨熙坦言現階段沒有家庭與牽掛，若離世會選擇從簡舉辦，但以後的生活還是未知數，所以抱持走一步看一步的態度。晨熙從小就是奶奶一手帶大，晨熙表示，奶奶也非常支持自己進演藝圈，很替孫女感到驕傲。不過現年94歲的奶奶則叮嚀自己，「我死了以後妳要哭很大聲，這樣我才知道妳想念我」，但她答應孫女會撐到100歲再離開，祖孫好感情令人感到溫馨。來自馬來西亞的晨熙，身為家中長女，父親中風導致面癱、母親在她8歲那年失明，又因家境不好積欠房租，曾搬過20幾次家。為了幫助家中經濟，晨熙自3歲起參與各大歌唱比賽，8年內拿下57個冠軍，也讓她才年僅16歲就在大馬演藝圈出道。為此晨熙並未感到不開心，反倒認為是上天要她成為一個特別的人，才提前讓她走困難比較多的道路，克服後的人生才會更踏實、穩固。