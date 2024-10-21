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在季前賽備受外界關注的NBA球星Bronny James，最終在季前熱身賽繳出場均4.2分1.7籃板0.3助攻，投籃命中率29.7%，三分命中率8.3%的表現。儘管在數據上差強人意，但湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）仍看好他的成長，直言Bronny將在湖人的培養下逐漸成長，有信心他未來將會成為未來湖人的先發球員之一。Bronny雖在前幾場季前熱身賽表現不佳，但最後兩場比賽共計拿下21分6籃板，狀態逐漸升溫，Magic Johnson也看好湖人的培養能力，與Bronny自身的潛力，表示Bronny未來將會成為一位很棒的選手，「Bronny在湖人的培養下進步會非常快，湖人非常擅長培養年輕人。我親眼看到的兩個例子是Alex Caruso和Austin Reaves，他們現在都是先發球員，Bronny將是下一個。」此外Magic Johnson對於Bronny也是讚譽有加，直言Bronny將會成為一名很棒的選手，「湖人國度，我要告訴你們，Bronny James將會成為一名很棒的籃球選手，他有很高的籃球智商，運動能力與頑強的精神，我相信經過本賽季的努力，他一定會進入湖人隊的輪換陣容並承擔更多的上場時間。」Bronny在今年被湖人選中後，和老爸「詹皇」Lebron James的父子同台成為球迷焦點，在開季後Bronny在球隊將會擔任什麼樣的角色，並繳出什麼樣的表現，也將成為各界焦點。