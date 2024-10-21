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▲One Direction(一世代）的粉絲連日來都獻上鮮花，悼念不幸早逝的成員Liam（連恩潘恩）。（圖／美聯社／達志影像）

▲One Direction(一世代）的成員Liam（連恩潘恩）被傳因為網路酸民不斷嘲諷，以及相關迷因傳遍社群網站，讓唱片公司沒有信心，悄悄跟他解約。（圖／美聯社／達志影像）

▲一世代（One Direction）連恩（Liam Payne）小檔案。（圖／Liam Payne X、社群中心製圖）

英國男孩天團One Direction（一世代）成員Liam（連恩潘恩）在阿根廷布宜諾斯艾利斯墜樓身亡，享年31歲，他的父親已經趕到要將他遺體運回家鄉，歌迷們也紛紛到事發現場悼念、致意，在台北市信義區亦有粉絲自發性的隔海緬懷。歐美媒體報導，他所留下的7000萬美元遺產，可能全都會給兒子熊熊。英國每日郵報則稱，環球唱片和他解約的主因之一，是看到網路酸民和迷因讓他們覺得連恩的音樂不會在吸引到昔日「一世代」的歌迷。連恩年輕早逝的悲劇發生後，各方都在尋找原因，他身旁的不具名人士堅稱他沒有尋短的理由，可是他確實在離世之前，被原先所屬的環球悄悄解約。英國每日郵報報導，音樂界都在尋求方法節省開支，因而環球唱片在看到網友對連恩的嘲諷和迷因傳遍各地網路後，覺得他應該沒辦法再繼續吸引過去「一世代」的粉絲來買他的音樂新作，決定不僅先暫緩他第2張個人專輯的發行，還乾脆就與他解了約，當然對他的心情造成打擊。由於「一世代」過往輝煌的成績，使連恩的財產相較於普羅大眾算是非常豐厚，他並不會太缺錢，可是自己的音樂夢想遭到大挫折，很傷害自信與自尊。儘管酸民們持續嘲諷他，他還是很願意出錢幫助他人，他的大筆收入有一部分固然也花費在奢侈品上，該捐錢援助他人時，他也不會猶豫，有時光是匯款給群眾募資的網站，就達上萬美元。他生前曾經表示，自己的生命和財產現在都是兒子熊熊的，他已經想好目前成立的一些公司，日後都可以交由熊熊來經營，要是熊熊不想要（想賣掉）也都可以。7歲的熊熊恐怕還不能了解擁有7000萬美元及好幾家公司是什麼意義，但失去爸爸造成的衝擊，絕對會在成長期間留下影響，讓連恩的粉絲越想越感傷，不知道當初嘲諷他的酸民們，有沒有覺得懊悔？※連恩潘恩（Liam James Payne）小檔案國 籍：英國伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）Maya Henry（2019—2022）子 女：1子（母：雪莉柯爾）出 生：1993年8月29日過 世：2024年10月16日（31歲）阿根廷／布宜諾斯艾利斯死 因：墜樓身亡職 業：歌手、詞曲作家活躍時期：2008－2024隸屬團體：One Direction（一世代）