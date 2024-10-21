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印尼昨（20）日上午一架小型飛機在蘇拉威西島戈倫塔洛省墜毀，造成機上四人全部罹難，機上包括一名機師、一名副駕駛、一名機組人員和一名乘客。根據《Mehr News Agency》報導，這架型號為PK SMH的小型飛機於今早7點30分從哥倫打洛賈拉魯丁機場（Djalaluddin Gorontalo Airport）起飛，準備前往位於蘇拉威西的布米帕努阿波胡瓦托機場（Bumi Panua Pohuwato）。這架飛機在途中失聯，隨後被發現在布米帕努阿波胡瓦托機場附近墜毀，目前警方仍在調查飛機事故原因。由於印尼的基礎建設不足，當地往來時常以飛機當作交通工具，然而空難事故頻傳。印尼重大飛機事故不少，例如印尼三佛齊航空（Sriwijaya Air）在2021年1月發生飛機失事意外，造成機上62人全數罹難；2018年10月29日印尼獅子航空一架波音737客機在起飛後墜毀，機上189人罹難。