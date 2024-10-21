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媒體披露沙烏地阿拉伯、阿曼及約旦駐台代表多次檢舉NGO團體「阿拉伯在台商務協會」有混淆、誤導及詐騙疑慮，卻反遭商會控告妨害名譽，台北中山分局警方還一度要求駐台代表到案，險釀外交危機。對此，國民黨立委徐巧芯今（21）日在立院質詢時不滿外交部未能捍衛駐台使節的豁免權益，要求部長林佳龍應全面了解過程有何問題。國民黨立委徐巧芯今天在立院外交及國防委員會質詢時，關切媒體披露的中東駐台3代表挨告事件，她指出，這3個駐處從去年就開始向外交部反映，有一個民間NGO團體「阿拉伯在台商務協會」，名稱跟業務都有混淆跟詐騙疑慮，但外交部卻遲未處理；甚至該協會還反過頭控告駐台代表處妨害名譽。外交部長林佳龍回應，該協會是向內政部登記的合法社團，但疑有執行違反登記業務；該協會進行商務收錢等爭議，以及跟駐台三代表處之間的紛爭雖然是法律問題，但「外交部站在一定要捍衛駐台國家辦事處的外交權益立場」。林佳龍強調，會督促外交部同仁了解事件全貌，並藉此機會查明該協會有無不合法令之處。他也呼籲相關執法部門在對駐台代表進行執法前，應先與外交部聯繫。而林佳龍備詢前受訪也強調，外國政府派駐台灣的代表處或辦事處，都是依照雙邊政府協定，「所以我們要保護他們的外交豁免權 」。若有涉及司法訴訟，包括檢調跟警察單位想要傳喚駐台代表，依例也都會先來通知跟詢問。