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時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨及社會民主黨今（21）日在立院群賢樓外集結，強烈譴責藍白意圖修法聯手癱瘓憲法法庭的「野蠻行為」，並呼籲立院盡速展開大法官被提名人的人事同意權實質審查。針對藍委翁曉玲提修《憲法訴訟法》拉高釋憲門檻，且立院遲不處理大法官人事同意權，未來通過修法可能導致憲法法庭停擺一事，時代力量等5小黨今天舉辦聯合記者會共同發表譴責聲明。時力黨主席王婉諭強調，權力分立、相互制衡是民主憲政的基本原則，「我們很遺憾的看到，國民黨與民眾黨透過拒絕行使司法院人事同意權、胡亂修正憲法訴訟法，破壞五權分立、踐踏憲政機制。對此，我們要表達最強烈的譴責。」共同聲明中也提到，在野黨可以不同意總統提名的大法官人選，也可以檢討修正憲法法庭「參與評議」與「同意可決」門檻。但國眾兩黨一方面完全拒絕行使同意權，另一方面提出荒腔走板的修法，「目的就是癱瘓憲法法庭，遂行政治報復」，這樣跨越權力分立紅線、藉由立法權閹割司法權的爆衝行為，完全背離民主精神。呼籲國民黨、民眾黨立委懸崖勒馬。與會小黨最後訴求：拒絕通過《憲法訴訟法》修正草案，維護憲法法庭的正常運作，維護民主憲政的權力分立。要求立法院負起憲法賦予任務，排審大法官人事同意權案，啟動實質審查。