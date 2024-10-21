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國防部政風室今（21）日遭媒體踢爆外洩部長顧立雄、參謀總長梅家樹等將官財產個資，連軍情局人員真名也流出，恐危害人身安全。對此，國防部坦承有財產申報作業誤失，獲悉後已緊急回收並進行損害控管。《中時新聞網》今獨家報導，國防部政風室竟將部內所有必須申報財產的人員名冊，隨著個人申報資料以電子郵件傳送給申報人與各軍種所屬單位，連部長顧立雄的個資也流出。國防部今回應，國防部政風室依國軍人員財產申報實施規定，於今年年10月15日將「應辦理財產申報人員名冊」函送國防部申報作業轄管單位辦理定期申報授權作業。「經檢視，確有部分身分具機敏性，不宜隨文發出，作業程序有所疏漏」。國防部進一步指出，名冊包含「服務機關、職稱、姓名、申報年度」等資訊，但不包含個人存款、不動產、投資等申報資料。國防部已在第一時間要求各收文單位，採公文系統退件等方式進行風險管控；後續將檢討疏責，強化公文作業暨管制流程，以防範類似案件再度發生。