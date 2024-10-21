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▲綠營議員陳俞融批評盧秀燕為了藍白合養蔡壁如當「高級公務員」，令市府上下憤憤不平。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.21）

▲副市長黃國榮表示，幕僚人員非主管，依法不必到市議會列席。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.21）

▲國民黨市議員朱暖英強調蔡壁如不列席議會合情合理。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.21）

前立委蔡壁如今年2月獲台中市長盧秀燕延攬，出任有給職市府顧問，卻被爆料涉入京華城案。台中市議會民進黨團要求她今天出席民政委員會，但她拒絕出席，綠營砲轟盧秀燕為了藍白合，一個月花12萬元養高級公務員，市府上下憤憤不平，並質疑蔡壁如龐大的海線服務團隊成員，是否已經在領沈慶京薪水？蔡壁如則以訊息表示「上班時間不回應新聞」。台中市議會民進黨團總召蕭隆澤與市議員陳淑華、陳俞融、陳雅惠、張芬郁、謝家宜等人，18日正式下質詢條，要求市府顧問蔡壁如於今（21）日上午民政質詢時間赴市議會備詢，但蔡壁如拒絕出席，民進黨砲聲隆隆。市議員陳俞融指出，盧秀燕曾說明蔡壁如「負責海線督導與專案業務」，她逐一詢問多位局處長，是否曾跟蔡壁如開過會？大部份回答最近沒有，但共同出席過公開活動。陳俞融說，自己平常跑婚喪喜慶，曾在上班時間遇到蔡壁如2次，她問法制局長李善植，公務員上班時參與婚喪喜慶、處理非公務內容是合法的嗎？李善植回答「若請假可以參加」。陳俞融再問，市府公務人員組織個人服務團隊、穿著背心在地方跑，是合法的嗎？李善植表示「沒有動用公帑、公家資源，就無違反《公務人員服務法》的問題。」陳俞融接著表示，日前鏡周刊報導，指柯文哲要求威京集團主席沈慶京支付蔡壁如薪水，蔡壁如目前龐大的服務團隊，助理們薪水從何而來？她合理懷疑「有無私相授受的部分」？但蔡壁如拒絕到議會說明，眾人無法得知。陳俞融說，市長聘蔡壁如為顧問，月領12萬元，卻沒人知道她在市府工作內容為何，平常多在跑地方行程時遇到，區務會議還可以代表市長出席。她指出從區長到局長、基層，所有公務人員做得要死要活，卻對不必上班、可以督導一級主管、不用備詢的高級公務員感到憤憤不平。她問，蔡壁如的背後靠山到底是盧秀燕？柯文哲？還是沈慶京？陳淑華也批評盧秀燕為了藍白合、酬庸，寧願犧牲台中市民。蔡壁如在市府當高級公務員，「團隊成員」不斷代表市府出席大小活動與會議，嚴重破壞市府官員廉潔形象，讓好好做事情的公務員看不下去。盧秀燕不斷為爭議性的大官掛保證，副秘書長林育鴻對於昔日在北市府任職的紛擾，選擇不回應，蔡壁如卻一天到晚在回應民眾黨、京華城弊案、柯家私事。蔡壁如去年以刺客之姿征戰中一選區，獲國民黨禮讓，差點打敗時任立法院副院長蔡其昌，敗選後表示要續留台中耕耘地方，今年2月獲盧秀燕延攬入府，當時外界視為盧秀燕向柯文哲遞出橄欖枝，但隨後政壇爆出蔡壁如被柯文哲刻意「發配邊疆」遠離核心的說法。民眾黨京華城案延燒後，柯文哲被羈押，蔡壁如多次針對黨內事務發言，盧秀燕出面強調自己以身作則，上班時間不談選舉與政治，蔡壁如才減少發言，並於假日勤跑民眾黨的宣講場，被政壇解讀為和立委黃國昌「兩個太陽」黨內爭輝。但一個月前，台北市議員洪健益出示長信與便箋爆料，蔡壁如才是京華城案藏鏡人，日前鏡新聞再爆柯文哲協調讓沈慶京支付蔡壁如立委卸任後的薪水，再度捲入風暴核心的蔡壁如則揚言提告。蔡壁如拒絕備詢後，市府料到議會將有一場硬戰，不僅將列席的副市長臨時換為首席副市長黃國榮，國民黨市議員朱暖英也主動做球，質詢法制局長李善植「顧問有沒義務來議會備詢」？李善植表示依《地方制度法》48、49條，列席者為市長或一級機關首長，另依104年11月26日的內政部函釋、台中市議會的各種委員會設置辦法，顧問屬於幕僚人員不需要列席。朱暖英則舉前市長林佳龍時代的市政顧問「打死不出席議會」的往事為例，強調蔡壁如不列席合情合理。