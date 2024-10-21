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▲民進黨立委鍾佳濱要求憲法訴訟法先別送出委員會。（圖／記者葉政勳攝，2024.10.21）

▲民進黨立委沈伯洋要吳宗憲別亂講認知作戰。 （圖／記者葉政勳攝，2024.10.21）

▲司法委員會今天排審憲法訴訟法。 （圖／記者葉政勳攝，2024.10.21）

國民黨立委翁曉玲今（21）日在司法委員會提案修改憲法訴訟法。稍早民進黨立委鍾佳濱在發言時，要求該法案先別送出委員會，他下週才能開公聽會，更反問主席吳宗憲「傅總召下令你今天要出委員會！」讓吳宗憲反嗆「我手機沒有任何來電！你不要認知作戰啦！」引發在場沈伯洋不滿，高聲開嗆「不懂不要亂講！」立法院司法法制委員會今天排審國民黨立委翁曉玲等人提出的「憲法訴訟法第四條條文修正草案」、「憲法訴訟法第九十五條條文修正草案」，草案內容增訂，大法官「現有總額」係憲法增修條文第5條所定的大法官人數，即15位，有意提高釋憲門檻。會議從早上9點開始，綠委先祭出程序發言拖延議事，藍綠委持續唇槍舌戰。鍾佳濱在程序發言時多次提及，想要先針對修正憲法訴訟法召開公聽會，甚至想要邀請立法院秘書長周萬來前來列席說明，他再度詢問主席，是否主席可以確定，今天先進行交換意見？鍾強調，只要該法案下週沒有出委員會，不然等一下「在場大黨鞭傅總召下令，說等一下沒有第三輪程序發言，就直接進入審查」。鍾佳濱說，自己準備很多資料沒有進入探討，誠懇希望傅崐萁能在委員會充分意見交換，能夠在下週有公聽會，傅總召可以答應請求？不要等一下就表決停止討論。吳宗憲回應，自己不反對召開公聽會，要如何召開也都尊重。鍾佳濱反駁，以前只要法案出委員會，想要排公聽會都沒辦法排。吳宗憲回應，「其實你剛講的，我聽得很不認同，除非我口齒不清，我剛剛講很清楚...」鍾佳濱反嗆，「你今天就是要出委員會！傅總召下令你今天要出委員會，跟立法院職權行使法一樣！」吳宗憲反嗆，「你上次說我受誰指示，今天又說傅總召指揮，講這就沒意思！」鍾佳濱反駁，只要傅崐萁出現，每次程序發言時間就會被壓縮。吳宗憲強調，他不受任何人指揮，不要每次都扣帽子，鍾佳濱卻反指他的手機，「你看！傅崐萁再打電話，他在你手機留言了！」吳宗憲隨即舉起手機否認，「我手機沒有任何來電！你不要認知作戰啦！這樣不太好」引發在場沈伯洋不滿，高聲開嗆「不要亂講認知作戰啦，不懂不要亂用，認知作戰是國家對國家，難道你們現在是不同國家？中國對台灣嗎？」隨後吳宗憲即裁示休息。休息完後，羅智強提案停止討論，藍委因有人數優勢表決順利通過，隨即進入翁曉玲提案說明。