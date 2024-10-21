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▲繼父高先生（右）接力洪榮宏，牽著洪美福一起進到教堂裡。（圖／陳施羽臉書）

▲洪榮宏和陳施羽（前排左邊）在女兒婚禮上冰釋前嫌，難得同框現身。（圖／陳施羽臉書）

61歲金曲歌王洪榮宏的小女兒洪美福日前舉行婚禮，雖然他和前妻陳施羽都已經各自有家庭，不過2人為了小女兒，還是冰釋前嫌，一起出席洪美福的婚禮，且洪美福穿著白紗進場時，更由「2個爸爸」也就是洪榮宏以及繼父高先生，分別牽著她進到會場，畫面溫馨又感人。陳施羽也有感而發，表示「在這個特別的日子，有兩位愛她（洪美福）的父親將她交到新郎的手中。」陳施羽在臉書發文表示，小女兒先前很期待每個所愛之人都可以在婚禮出現，特別是童年時期陪在身旁的父親洪榮宏。沒想到半年前繼父就告訴洪美福說，「兩位父親都能輪流牽著她的手進入教堂」，讓洪美福非常開心，覺得自己內心的願望終於被聽到了。陳施羽也PO出婚禮的畫面中，看到一開始是洪榮宏挽著洪美福的手進到會場，洪榮宏還誇獎女兒說：「今天特別漂亮喔！」隨後由繼父高先生接手，帶著洪美福走到新郎身旁。為了女兒的大喜之日，洪榮宏也和陳施羽冰釋前嫌，分別坐在前後排，雖然沒有太多互動，但同框畫面相當難得，最後眾人也一起合影，留下美滿的一幕。先前洪榮宏也坦言，雖然不捨女兒嫁為人婦，不過女婿和他的英文名字都叫Joshua（約書亞），還有一樣的信仰，且都是音樂人、吉他彈得很好，和女兒有共同的興趣，所以很放心把女兒交給對方。他和女婿先前也有見過幾次面且一起吃飯，對男方很滿意，「相信上帝一定會祝福他們。」