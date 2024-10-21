我是廣告 請繼續往下閱讀

▲展榮在開箱影片中，說道「我知道這個卡通」，引起《獵人》粉眾怒。（圖／翻攝自展榮IG）

▲美妝網紅許悅收到麥當勞《獵人》公關品，昨日分享男友的開箱短片，並寫下：「抱歉我真的沒在看動漫。」讓大批網友相當不滿。（圖／翻攝自IG）

▲孫沁岳數度以《獵人》為主題拍攝影片，更曾在2022年萬聖節裝扮成人氣角色「西索」，超還原的Cosplay被一票網友封為「真人版西索」。（圖／翻攝自孫沁岳IG）

▲官方在節目上正式宣布，《獵人》將於10月7日重新在《週刊少年Jump》45號上連載，《獵人》漫畫最新單行本第38卷已於9月4日發行。（圖／翻攝自X）

▲麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》熱血動漫祭，全套角色卡、限定包裝、「《獵人》BOOK牌」撲克牌讓粉絲瘋掉。（圖／台灣麥當勞提供）

▲麥當勞《獵人》角色卡全套有1款「SP夢幻隱藏鑽石黑卡」、6款「SSR系列獵人角色卡」、6款「SR系列獵人稀有角色卡」、12款「R系列獵人珍藏角色卡」。（圖／台灣麥當勞提供）

高人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）在全球擁有大票粉絲，近日麥當勞宣布熱血聯名《獵人》，卻因公關品爭議而遭炎上，就連網紅許悅、「這群人」成員展榮都遭牽連，男星孫沁岳卻反被《獵人》粉絲點名是「最值得拿整套」的KOL。《NOWnews今日新聞》就整理出麥當勞炎上事件懶人包，以及該如何獲得麥當勞《獵人》卡包，讓讀者一次看完。麥當勞聯名《獵人》，提前送出300套公關品給網紅開箱，展榮就是其中之一。而展榮在開箱影片中，說道「我知道這個卡通」，引起《獵人》粉眾怒，怒轟：「《獵人》是動漫不是卡通！」事後展榮也在限時動態中PO出「卡通」和「動漫」的維基百科，寫下：「嗯⋯學習中。」而美妝網紅許悅則是將《獵人》公關品交給男友開箱，並寫下：「抱歉我真的沒在看動漫。」只見男友在開箱時，許悅在一旁提問「誰是小傑啊？」並指著小傑喊「他長得好像原子小金剛」，還拿出《真珠美人魚》露亞的圖片與比司吉比對。該則開箱影片瞬間湧入罵聲，許悅事後還發文反擊，「我知道大家都很喜歡，但講話不用那麼難聽拉，通常廣告行銷預算都要花到數十萬到百萬，但寄公關品就可以免費換大量宣傳，對公司來說就很划算阿。我就是突然收到這個包裹，難道對方寄包裹前還要先問說哈囉你有看過嗎？是粉嗎？要超級喜歡才能寄給你喔，要不是我男友很喜歡的話，早就全部抽獎送大家了。」回嗆發言更是引起全網炸鍋，但目前這兩則貼文都已被刪除。一名網友在Threads上發文，並點名道：「我知道的KOL，應該只有孫沁岳值得拿整套吧！」表示許多網紅根本沒看過《獵人》作品，卻還收到整套公關品，甚至還是交給男友開箱，讓他忍不住怒轟麥當勞行銷：「到底在搞什麼鬼！」事實上，男星孫沁岳不只有藝人身分，還是擁有35.6萬訂閱者的YouTuber，他經常在頻道內分享漫畫、動漫作品的介紹及心得。孫沁岳數度以《獵人》為主題拍攝影片，更曾在2022年萬聖節裝扮成人氣角色「西索」，超還原的Cosplay被一票網友封為「真人版西索」，足以見他對《獵人》的熱愛與真誠。對於此次風波，台灣麥當勞回應《NOWnews今日新聞》稱：「麥當勞感謝消費者對熱血動漫祭《HUNTER×HUNTER獵人》的支持與喜愛，除了角色盲卡包 、聯名包裝以及獨家《獵人》BOOK牌之外，為滿足喜愛獵人的廣大粉絲，原本即特別規劃抽獎機制， 凡參與活動者，就有機會獲得『《獵人》卡片收藏冊』，感謝顧客對於此次合作的支持與回饋。」證實喜愛《獵人》的粉絲們都有機會獲得「卡片收藏冊」。日本火紅漫畫《獵人HUNTER×HUNTER》在全球擁有許多粉絲，《獵人》最早於1998年第14期開始連載，至今累積銷量超過8400萬冊，曾在日本漫畫銷售榜中多次蟬聯前10名，更二度被改編為動畫作品，是許多動漫迷心目中的神作。《獵人》劇情描述一名12歲少年小傑·富力士，為了尋找父親而成為獵人，並與夥伴踏上奇幻冒險旅程的故事。《獵人》作品中除了展現特殊的世界觀及精彩打鬥，還將角色的情感刻畫得細膩無比，無論是家庭、友誼或跨越物種的感情，都令粉絲感動不已。《獵人》作者冨樫義博過去因健康因素經常休刊，最長甚至一度停止連載4年，2022年12月底400話刊出後，冨樫義博就休刊至今，但日前官方在節目上正式宣布，《獵人》將於10月7日重新在《週刊少年Jump》45號上連載，讓許多粉絲感動不已。《獵人》漫畫最新單行本第38卷已於9月4日發行，冨樫目前也已完成第417話。麥當勞熱血動漫祭與《獵人》聯名，推出限時限量《獵人》角色盲卡包，集結《獵人》全篇章24＋1款經典角色，內含璀璨金卡、閃耀銀卡、珠光銅卡及神祕隱藏版。只要購買任意品項加價89元即可獲得，每包含4張角色卡，活動日期為10月23日至11月12日。另外麥當勞還製作《獵人》BOOK牌撲克牌，10月30日至11月19日期間，購買任一分享盒加點指定飲品，或外送買分享餐，就送《獵人》BOOK牌撲克牌乙份，重溫熱血沸騰貪婪之島篇章。麥當勞也同時推出《獵人》限定包裝，8款限定包裝取材自友克鑫市、嵌合蟻篇、獵人試驗篇，10月23日至11月19日期間，凡購買任一分享盒、中杯冷飲、OREO／雙倍OREO冰炫風、 6塊／10塊椒麻麥克鷄塊，即可獲得相對應品項之《獵人》限定包裝。