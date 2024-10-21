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立法院財政委員會審查今（21）日審查《財政收支劃分法》。國民黨立委王鴻薇在程序發言時表示，現在的《財劃法》是「不患寡而患不均」，整個分配完全不公平。以六都來看，台北市永遠都是分到最少的，而綠營執政的台南市、高雄市則一直位居前兩名，難道財政分配是看顏色來分配嗎？王鴻薇指出，以中央對六都的補助收入來看，從110年到114年臺北市僅拿到約156億至223億，在六都中墊底；而臺南市則一直位居六都第一，拿到約390億到516億，差距極大。另外，以中央對地方的統籌分配款加上補助收入一併來看，中央挹注財源占歲出的比例，臺北市從110到114年都在36%至43%間，排名同樣是六都墊底；而臺南市則是63%至72%，又是六都最高，第二名則是高雄市的53%至63%。甚至114年中央挹注高雄市就高達1229億元，而臺北市是861億元，相差近370億。王鴻薇說明，今天民進黨來了很多委員，但上一次財政委員會針對財劃法的修正召開公聽會，邀請學者及各縣市的財政部門代表到現場，他們可能都沒來聽，自己整場都在現場聆聽，從頭到尾沒有一個縣市反對《財劃法》要修正，顯見財劃法不公平，已經是全國各地方政府的共識。王鴻薇表示，地方政府長期仰中央鼻息，《財劃法》的修正已經是迫在眉睫，請民進黨政府不要再繼續拖下去，財政部也應該趕快提出版本，不要再繼續裝死。