我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議員游淑慧今（21）日在臉書發文表示，北檢聲請扣押京華城土地獲准後，中石化及鼎越開發立刻提出抗告，還發布重訊說容積獎勵不是鼎越申請，企圖切割。她質疑這是不是當年沈慶京、鼎越和京華城公司布下的斷點切割套路，與柯市府一樣，會議是副市長彭振聲主持，PM也是彭振聲與北市都發局，決定是都委會通過。游淑慧指出，2019年鼎越開發以372億元向京華城公司買下156地號土地，拖了2年才過戶，期間還放任前地主京華城公司提土地都市計畫變更，聲請容積獎勵。且京華城公司2020年、2021年已非地主，實質上所有權已出售，名義上也將所有權信託予凱基銀行。游淑慧質疑，當時京華城股份有限公司「名不正、言不順」，居然還能以都市計畫法24條提起都市計畫變更，正當性和權利何在？根本是早就布局好的大戲。游淑慧也提醒大家別忘記3個事實，不管是鼎越或京華城股份有限公司，當年的負責人現在都是被告，他們背後也都受沈慶京實質掌控。鼎越最後也確實支付4.7億元，作為容獎取得的對價回饋。而現在容獎利益就是鼎越在享受，「他們雙方是不是共謀？不言可喻」