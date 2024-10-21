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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，《菱傳媒》報導稱，柯文哲冷錢包被找到了，但破解需要的「金鑰」，恐藏在仍滯留在日本的柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜身上。對此，政治評論員吳靜怡今（21）日表示，「不一定是橘子，搞不好有更多橘子」。吳靜怡認為，柯文哲應該不會把這個賭注放在一顆橘子身上，畢竟橘子也不是柯文哲的親人，搞不好可能會有很多顆橘子，有些人也判斷會不會是在柯文哲小孩身上，有多重可能。媒體也問到，關鍵人物橘子還沒回來，是否要對她喊話？吳靜怡說，橘子事件第一天，她當然站在朋友立場，希望橘子趕快面對司法，但已經很多天了，講一次不聽，沒經驗也沒關係，「跟妳講三次了，不要把我們當北七」。若橘子再不回來，她比較擔心，「以前看到是柑仔，下次看到變阿嬤」，被通緝流亡在海外，對橘子及其家人都不太好。