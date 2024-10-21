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▲周杰倫帶著「嘉年華」演唱會回歸，此次製作成本超過2億元。（圖／杰威爾提供）

▲網路上詐騙資訊太多，想看周杰倫務必從官方授權的正規管道購票。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫睽違7年終於回歸台北開唱，將在12月5日起在台北大巨蛋舉辦4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，成為攻上台北大巨蛋的第一人，此次演唱會製作成本超過2億元，周杰倫將以最高規格帶來精彩表演，許多歌迷已經迫不及待想進場感受天王魅力。《NOWnews今日新聞》為避免讀者錯過買票時間，特別整理演唱會相關資訊，周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會將12月5日、6日、7日、8日一連4天在台北大巨蛋隆重登場，以往周杰倫總會在演唱會上準備許多驚喜，讓粉絲相當期待，這次前往大巨蛋開唱也不例外，周杰倫將準備進階版設計，要顛覆歌迷想像。為了因應台北大巨蛋這個全新的場地，周杰倫演唱會團隊不斷地進行場勘與開會，舞台的架設將是「嘉年華」演唱會巡演以來的最巨大，舞者也是有史以來最多，道具的華麗、視覺的變化將再創最高規格，給予歌迷最大的滿足，製作成本超過2億元。想觀賞周杰倫演唱會的粉絲也要留意，這次近15萬張門票將於10月23日中午12點於拓元售票系統上全面開賣，票價從6880元到1880元不等，值得留意的是，雖然台北大巨蛋觀看棒球比賽時可以飲食，不過這次周杰倫專場演唱會，除了礦泉水之外，全場禁止飲食，也禁止酒類、禁止吸菸（含電子菸），且每場開場時間不同，粉絲搶票前需仔細留意。周杰倫「嘉年華」演唱會台北站登場時，也將推出演唱會周邊商品，於演出期間在台北大巨蛋販售，部分周邊商品甚至是限量的「台北限定款」，包括拍立得、手機殼、聯名帽子等，此外還有方文山歌詞作品衍生的文創小物、T恤等，想購買的粉絲千萬不要錯過。此外，因為周杰倫演唱會門票太過搶手，在開賣之前網路上已經有許多黃牛及詐騙資訊，甚至有演唱會門票結合商品促銷活動，杰威爾公司日前就發聲明稱，「公司特此澄清： 目前以周杰倫『嘉年華』台北演唱會門票作促銷商品之商業行為皆未獲本公司授權。」杰威爾公司也澄清，臉書、IG上的演唱會招募工作人員廣告都是詐騙，周杰倫台北演唱會的工作人員已經安排妥當。日前還有詐騙集團假冒周杰倫母親葉惠美的名義，在臉書發文販售台北大巨蛋演唱會門票。對此，周杰倫也在IG上怒斥詐騙行為，稱「假冒我就算了，假冒我媽太扯了。」由於詐騙集團手法相當拙劣，文章稱「我是周杰倫媽媽，因為兒子忙於演唱會，所以我來幫忙與粉絲聯繫」，要求粉絲先支付訂金，因此也有許多人一眼就識破。最後提醒，粉絲如要購票，請透過官方指定正規管道購票，相關票務訊息也以官方公告為主，避免受騙。