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▲22:02總公司於臉書發布道歉聲明，由於新進員工訓練不足，誤用即將汰換的老式器皿。（圖／翻攝22:02臉書）

台北知名連鎖火鍋「22:02」的新莊店被網友爆料，菜盤疑似有沾上老鼠屎。總公司今（21）日發布道歉聲明，表示因新進員工訓練不足，誤用要汰換的老式器皿。新莊店今明兩天停業，進行全面消毒，下週將舉辦免費試吃活動。一位網友在社群平台「爆料公社」指控，曾到「22:02」新莊店用餐，卻在火鍋快吃完時才發現菜盤盤底好幾個黑點，疑似是老鼠屎，讓他感到噁心，立即告知服務人員，但得到的回應「是否需要換鍋、換菜盤」，網友提及，由於心中已有陰影，氣得說「換了還敢吃嗎」。針對此事，22:02總公司於臉書發布道歉聲明，由於新進員工訓練不足，誤用即將汰換的老式器皿，匆忙中沒有確認檢核。並提到，未來將更進一步強化全體員工的衛生清潔意識，提升衛生管理意識，制定更加嚴謹的巡檢制度，定期進行培訓。同時也會引進更為嚴格的日常衛生檢查程序，並定期進行第三方衛生檢查，確保問題不再重演。且加強員工培訓、請專業衛生檢查團隊進行全面檢視等措施。22:02新莊店今明兩天停業，已委請專業害蟲防治公司，進行徹底的滅鼠、防蟲害處理。總部還提到，下週將推出免費試吃活動，請民眾注意官網、社群公告。