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（中央社巴西利亞20日綜合外電報導）巴西總統魯拉原定今天啟程前往俄羅斯參加「金磚國家」（BRICS）峰會，不料他出發前在家跌倒導致輕微腦出血，並遵醫囑暫時避免搭乘長途飛機，因而取消出訪行程。路透社報導，巴西總統府發布聲明指出，現年78歲的魯拉總統改採視訊方式參加金磚國家峰會。魯拉的醫生卡里爾（Roberto Kalil）接受巴西環球電視新聞網（GloboNews TV）訪問時說明，魯拉跌倒造成他的後腦杓受到「重創」，傷口需要縫合，且造成額葉至顳葉一帶「輕微出血」。卡里爾也表示，「這種傷勢需要耗時整週持續追蹤，理論上任何腦出血會在事後幾天惡化，所以觀察病情相當重要」。他也說明魯拉目前狀況良好，能從事一般活動。根據巴西利亞的席利歐利巴尼斯醫院（Sirio Libanes Hospital）今天稍早發布的醫療報告，魯拉19日跌倒導致後腦枕葉受傷，建議「避免長途飛行，但是能履行日常職務」。巴西政府透過社群平台X發文宣布，外交部長維艾拉（Mauro Vieira）已被指定率領巴西代表團出席金磚國家峰會，他今天稍晚啟程。政府間聯盟「金磚國家」成立於2009年，目前共有9個成員國，起初由新興國家巴西、俄羅斯、印度、中國組成，後來加入的國家包含南非、埃及、衣索比亞、伊朗、阿拉伯聯合大公國。法新社報導，俄羅斯將在10月22日至24日主辦第16屆金磚國家峰會，包含夥伴國在內，全球20個國家的領袖屆時將在喀山（Kazan）齊聚一堂。而本屆金磚國家峰會原本是魯拉今年首度與俄羅斯總統蒲亭（Putin）實體會面，兩人今年9月曾通話討論中國與巴西為終結俄羅斯與烏克蘭的戰爭提出的一項計畫。俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，國際刑事法院（ICC）以蒲亭在烏克蘭犯下戰爭罪為由，於2023年3月對他發出逮捕令，指控蒲亭非法將烏克蘭兒童送往俄國控制的地區。而蒲亭在ICC發出逮捕令之後，去年並未前往南非出席第15屆金磚國家峰會。蒲亭本月18日宣布不會參加巴西11月主辦的20國集團（G20）峰會，因為他現身當地可能會「干擾」會議；不過，蒲亭堅稱ICC的逮捕令並不是他缺席的原因，並聲稱「這種裁決可輕易規避」。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1131021