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肯亞首都奈洛比（Nairobi）一棟7層樓建築，在當地時間20中午突然倒塌，目前已知造成一人受傷，但事發突然，可能有更多人遭到活埋救援隊仍在現場進行搜索。綜合每日郵報、英國廣播公司（BBC）等外媒報導，事情發生在肯亞首都的卡哈瓦西區（Kahawa ），一棟7層樓建築在20日中午時突然發生倒塌。從現場的影片可以看到，該棟建築突然之間直線往下原地坍塌，短短不到5秒就整棟消失，後續揚起大量的煙塵，附近有民眾看了趕緊往反方向逃離，有人怕的發出尖叫聲。一名目擊整起事件的民眾穆切納（Dicken Muchena）表示，當天上午，這棟大樓就已經被列為危樓，居民陸續撤離，「我出門想要查看情況的時候，房子就倒塌了，看到靠近建築物的人被掩埋，我非常的震驚，現場一片混亂。」奈洛比郡郡長強生（Sakaja Johnson）表示，截至20日中午左右，僅知有一名傷亡報告，一名中年女士在大樓倒塌之際不慎摔倒受傷，目前已經接受治療、情況穩定。但尚不清楚當時建築內有多少人，傷亡恐怕還會上升。肯亞紅十字會指出，可能有數個家庭受困建築殘骸中；奈洛比警方則稱，部分居民在建築倒塌前已經進行撤離，但不確定在建築倒塌後是否有人被困在瓦礫之下。警方同時提到，大樓的住戶都知道該棟大樓不穩固。目前大樓倒塌的原因尚未查明。在事發之後，救援隊也持續在倒塌的建築物現場進行搜索和救援行動，並提供該地區所需的設備。奈洛比官員，目前所有相關部門都投入災後復原工作，並持續對附近地區進行安全檢查，以免災情擴大，為防萬一也將撤離周邊建築居民。