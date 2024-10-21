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毫無疑問，今年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽將吸引全球的目光，兩支歷史悠久的豪門球隊——紐約洋基與洛杉磯道奇，將上演睽違43年的「東、西岸對決」，收視率勢必創下新高。贊助商Budweiser早已對此充滿期待，「現在無法用言語表達我們對這場對決有多興奮。」洋基隊以4勝1敗擊敗克里夫蘭守護者，奪得美聯冠軍，而道奇隊則以4勝2敗淘汰紐約大都會，成功稱霸國聯，雙方將在世界大賽正面交鋒。這次，洋基是時隔15年、隊史第41次進軍世界大賽，而道奇則是時隔4年，隊史第25次闖進世界大賽，這是自1981年以來兩隊首次在世界大賽交手。這場備受期待的世界大賽在大聯盟官方社群帳號正式發布後，瞬間引來大量球迷留言：「這是本世紀最大對決」、「毫無疑問，這次的收視率將創下新紀錄」。兩大聯盟的MVP熱門人選道奇隊的大谷翔平和洋基隊的Aaron Judge即將正面交鋒，讓球迷們期待不已，「這是所有人都渴望看到的夢幻對決！」從團隊打擊表現來看，道奇隊在國聯冠軍賽對戰大都會展現驚人火力，打擊率達到.268，敲出56支安打，並打回44分打點。相比之下，洋基隊在美聯冠軍賽中打擊率為2成50，敲出42支安打、25分打點，團隊火力略遜一籌。然而，洋基隊擁有更完整的先發輪值，Gerrit Cole、Carlos Rodón等強力投手在季後賽中壓制力十足，防禦率僅3.27，雙方的「矛與盾」對決，將成為世界大賽的焦點之一。贊助商如「Budweiser等早已為這場對決感到興奮，並預期此次世界大賽將締造收視率新紀錄。美媒《洛杉磯時報》指出，「儘管洋基隊擁有許多明星選手，但道奇隊擁有更多天賦，毫無疑問，他們更有希望奪冠。」