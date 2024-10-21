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▲黃鐙輝跟萁媽經常上節目鬥嘴，這次提到黃鐙輝當初娶萁萁因為沒有錢，反倒被萁媽罵了一頓髒話。（圖／Ｎ、《小明星大跟班》YouTube）

節目《小明星大跟班》將於今（21）日晚間10點播出「丈母娘看女婿越看越滿意，理想女婿職業排行榜」主題，其中萁媽覺得黃鐙輝是愛他們家的錢，這句話讓黃鐙輝氣到回嗆「妳們家哪有錢！妳賭輸錢，把房子賣掉，還跟我拿錢去付」。黃鐙輝透露，「當初要娶萁萁時，萁媽只問一句『你有沒有錢？』我說『沒有』，接著又問『你有沒有房子、車子？』我又回『沒有，我只有一台50c.c的機車』她就罵髒話說『你沒錢、沒車、沒房，還想娶我女兒』。」為此，萁媽表示，「萁萁當時懷孕，夫妻兩人還騎摩托車出去，當年萁萁嫁給黃鐙輝時，我每天都在哭」，更解釋是太心疼女兒才罵髒話。主持人吳宗憲則替黃鐙輝說話表示，萁萁嫁到績優股，鐙輝善良，兒孫自有兒孫福，現在也可以演男主角了。聽完此話黃鐙輝立刻爆料萁媽從不關注自己的作品，拍的電影、電視全部不看，只有在每個月5號會打電話說「這個月錢還沒進來」。不過萁媽隨即控訴黃鐙輝和女兒外型差太多，才會讓人覺得沒安全感，更質疑黃鐙輝是看上家裡的錢，這句話把黃鐙輝氣到火冒三丈直接嗆：「妳們家哪有錢？妳賭輸錢，把房子賣掉，還跟我拿錢去付。」萁媽也回擊有送萁萁一套房，不料黃鐙輝直接無情拆穿：「貸款是我在繳」。