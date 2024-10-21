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今年亞太經濟合作會議（APEC）11月將於秘魯舉行，據悉原先屬意為行政院前院長陳建仁出任，卻傳出遭陸方施壓，總統府今（21）日宣布，由總統府資政林信義擔任總統特使出席APEC，期許以專業經驗與豐富閱歷，於APEC完整闡述政府政策內涵，有效提升台灣能見度及重要性。總統府表示，2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）將於下月15日至16日在秘魯利馬舉行，總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德敦請台杉投資管理顧問公司董事長林信義，代表出席2024年亞太經濟合作APEC經濟領袖會議（AELW）。郭雅慧說明，領袖代表林信義為現任總統府資政兼行政院經濟發展委員會顧問，資歷橫跨公私部門。出身企業經理人，於企業歷練中華汽車副董事長、新安產物保險公司董事長職務之後，以企業管理專才進入政府任職，先後擔任經濟部長、行政院副院長兼經建會主任委員、財團法人工業技術研究院董事長等要職，熟嫻國家經貿政策的制定與執行。郭雅慧表示，林曾3度參與APEC會議，熟悉APEC運作及議題，於2000年汶萊及2001年上海2度代表我國參加APEC部長級年會(AMM)，2005年獲時任總統陳水扁指派，擔任領袖代表，率團參加在韓國釜山舉行的AELM，皆圓滿達成任務。郭雅慧說，今年秘魯APEC主題為「賦權、包容、成長」（Empower. Include. Grow.），三大政策優先領域包括「以貿易及投資促進包容且互連之成長」（Trade and investment for inclusive and interconnected growth）、「以創新及數位化促進正式及全球經濟轉型」（Innovation and digitalization to promote transition to the formal and global economy），以及「永續成長促進韌性發展」（Sustainable growth for resilient development）等，皆與政府正積極推動的重要政策有共同方向，加上APEC近年高度重視公私部門合作，總統賴清德敦請林出席，期許以專業經驗與豐富閱歷，於APEC完整闡述我政府政策內涵，有效提升台灣能見度及重要性。最後郭雅慧表示，台灣自1991年加入APEC以來，即長期積極參與。此行除了針對議題進行交流，未來也將持續在各領域開創合作機會，與其他會員共同推動綠色數位轉型、數位創新、數位健康、中小企業成長、婦女經濟賦權、包容性成長及糧食安全等領域合作，攜手共創永續共榮，以行動實踐台灣有能力也有意願為世界做出更多貢獻。