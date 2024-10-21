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▲HowHow上演《獵人》炸彈魔、百萬輪迴貓的劇情，讓網友笑翻。（圖／翻攝自HowHow IG）

▲展榮開箱麥當勞送的《獵人》聯名公關品，脫口「這個卡通我知道」，代表他其實對作品根本不熟。（圖／展榮IG）

▲美妝網紅許悅收到《獵人》卡牌公關品還問男友「誰是小傑啊？」其實她也沒看過《獵人》。（圖／許悅IG）

台灣麥當勞與日本知名動漫作品《獵人》（HUNTER×HUNTER）推出聯名系列卡牌，近日卻引發炎上風波，原來有網紅、KOL不懂《獵人》卻還是收到全套公關品，讓網友不滿。對此，百萬網紅HowHow今（21）日就貼出影片，表示自己也收到了麥當勞寄的《獵人》公關品，編號是001號，但他沒有直接打開箱子，反倒是cosplay劇中「百萬輪迴貓」復活情節，讓網友笑翻，更讚嘆HowHow：「這才是看過《獵人》吧」、「How哥果然是本次業配最有資格拿001的KOL」。HowHow收到麥當勞寄的《獵人》全套網紅公關品，和其他人拿到的箱子一模一樣，但HowHow的編號是001號，他今日也在IG貼出影片，膽怯的說：「我…我也收到了，我可以發文嗎？」接著HowHow胸前的計時器就突然炸開，下秒「百萬輪迴貓」跳出來，逗趣重現《獵人》動漫中的炸彈魔情節，讓網友笑翻，短短約1分鐘時長的影片已累積2.3萬人按讚。粉絲看了紛紛留言稱讚HowHow的創意，「這個我心服口服」、「欸這才是看過《獵人》吧，抓到炸彈魔了」、「我的超人，How哥絕對有資格拿」、「笑死，當昊哥還在想劇本時，看到網路上發生公關危機，直接鬼轉成炸彈魔劇本」、「麥當勞親兒子是誰看來很明顯了」、「How哥果然是本次業配最有資格拿001的KOL」、「竟然是百萬輪迴貓，這樣就不能攻擊How哥了」。反觀被罵爆的網紅展榮、許悅，兩人收到商品後邊錄影開箱，展榮雖然很驚喜有全套卡牌，但他一句「這個卡通我知道」，就引爆粉絲怒火，認為他連卡通跟動漫都分不清楚。許悅則跟男友一起開箱，男友很喜歡《獵人》但許悅本人卻沒看過這部動漫，還在一旁提問「誰是小傑啊？」更拿裡面的角色開玩笑，讓大批動漫迷無法接受，認為如此珍貴的全套卡牌竟送給完全不熱愛《獵人》的網紅或是KOL，根本是浪費。