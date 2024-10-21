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永信藥品工業股份有限公司近日宣布，成功推出高效治療肝炎病毒感染藥品於美國上市，這款用於第一線治療慢性肝炎的新型學名藥，不僅具備高活性的藥理活性有很好的治療效果，還具備優越的成本效益和生產效率，成為全球醫療市場上的重要新星，全球使用此藥品治療肝炎病毒感染的產值約36億美金，預計2030年產值將增加至58億美金，2024~2030年年度複合成長率6.8%。除美國上市外，其他已上市國家有台灣、日本、加拿大，朝向單一品項效益最大化的目標前進，同時也落實從原料藥到製劑的垂直整合策略。隨著全球藥品供應鏈的不確定性加劇，永信藥品憑藉強大的原料藥和製劑開發與生產能力，成功鞏固了在學名藥領域的領先地位，除了銷售此抗病毒的製劑產品外，也持續收到國際藥廠聯繫希望能夠採購永信的原料藥。新冠疫情的全球蔓延使得醫藥產業的供應鏈面臨前所未有的挑戰。原料藥的供應受到了不同程度的限制，導致部分重要藥品面臨短缺。然而，對於永信藥品來說，這一危機反而加速了垂直整合策略的推進。永信作為台灣少數同時擁有生物醱酵和化學合成技術的製藥企業，憑藉多樣化的技術平台和高度靈活的生產線，迅速響應市場需求，保障了關鍵藥品的持續供應。近年美國推動《生物安全法案》機遇，永信藥品透過自身的垂直整合研發模式，並同時擁有原料藥和製劑廠，能夠根據市場的實際需求進行快速生產和交付。永信藥品最新推出的抗病毒學名藥，用於治療成人慢性肝炎，其高活性和經濟性使其成為全球市場中的優質選擇。此抗病毒藥物，能夠抑制肝炎病毒的複製，從而有效減少患者的肝損傷風險。透過自主研發的原料藥生產技術，永信不僅確保了該藥物的高品質，還大幅降低了生產成本，為全球患者提供了負擔得起的治療方案。抗病毒藥物的成功上市是永信藥品垂直整合策略的典範。透過從原料藥到製劑的一條龍自主生產，永信得以在保持高品質標準的同時，顯著縮短產品上市的週期。這種快速反應能力不僅增強了永信在學名藥市場的競爭力，也使其在全球藥品市場的供應鏈危機中脫穎而出。永信藥品面對日益複雜的國際醫藥市場環境，持續加強其垂直整合能力，並不斷擴展其全球布局。在未來的發展戰略中，永信計劃透過進一步優化原料藥與製劑的生產技術，提升工廠的產能與效率，確保供應鏈的穩定性。透過持續的技術研發與創新，公司將繼續推出更多高品質的學名藥，滿足全球各大市場日益增長的醫療需求。永信藥品董事長李其澧表示：“我們始終秉持著為患者提供高品質且經濟的治療選擇的企業使命。透過垂直整合策略，我們不僅提升了生產效率，也進一步鞏固了我們的市場競爭力。在全球醫藥行業面臨變革與挑戰的關鍵時期，我們將繼續專注於技術創新和品質提升，提供全球醫療需求者最優質的藥品。”未來，永信藥品將繼續深化其全球化布局，秉持品質不斷精進的企業責任，致力提供高品質且經濟的產品。