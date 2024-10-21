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總統府今（21）日宣布由總統府資政林信義擔任總統特使出席APEC，期許以專業經驗與豐富閱歷，於APEC完整闡述政府政策內涵，有效提升台灣能見度及重要性。對此有知情人士分析，認為其雀屏中選有3要素，分別是財經專業、掌握政策與行事嚴謹政黨色彩淡。總統府今公布2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」APEC領袖代表，將由現任總統府資政林信義先生出任，另行政院指派政委兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮、國發會主委劉鏡清出席部長級會議。對此有知情人士表示，林信義雀屏中選有3要素，首先是財經專業，林資歷橫跨公私部門，熟嫻國家經貿政策，且3度參與APEC會議，皆圓滿達成任務，熟悉APEC運作及議題。其次是掌握政策，該人士說明，林信義於蔡賴政府皆任總統府資政，長年提供政策建言，也是現今行政院經濟委員會創新組召集人，對於政策延續性與一致性的持續掌握在業界並不多見，此特性有助於在國際舞台正確闡述我政府政策內涵，有效提升台灣能見度及重要性。最後則是行事嚴謹，該人士指出，林信義有政界經驗，早年加入過國民黨，綠營執政時入仕並未加入民進黨，朝野互動留下好評價，其中性嚴謹形象，有利於代表台灣出席APEC國際場合。