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▲黃鐙輝透露，先前拍戲時還有逞強跳下海的經驗，結果差點截肢，從此告訴自己不能再有僥倖心態。（圖／記者朱祖儀攝）

藝人黃鐙輝今（21）日出席公益活動記者會，提到自己國中時期曾因為好奇而無照駕駛，不小心摔斷自己的腿，住院一段時間後，因為腳骨折必須要打鋼釘，拄枴杖2年才康復。提到近期鬧得沸沸揚揚的15歲少年撞死人事件，他也以自身經歷提醒，「對這世界充滿好奇的晚輩們，千萬不能僥倖」。他還提到，40歲那年因為想體驗海賊潛水的感覺，結果腳底被珊瑚礁劃傷，「清創的那個痛就是僥倖的痛」，從此之後他告訴自己不能再有僥倖心態。黃鐙輝透露，國中的時候因為頑皮，偷偷無照駕駛騎車出門，結果不小心把腳撞斷，因為有打骨釘，等骨頭長好之後，還要把肉切開把釘子拿出來。這個慘痛經歷讓人忍不住聯想到近日15歲少年撞死人的社會案件，對此，黃鐙輝就說，看到新聞的時候覺得很遺憾，「他也不是窮凶惡極，可能是因為好奇且剛好家人不在，覺得不會怎麼樣，我跟大家講不要有僥倖的心態，以為不會怎麼樣，但就是會怎麼樣。」黃鐙輝也說，通常好奇心最重、頑皮的年紀，都是在未成年的階段，「如果你現在跟我當初一樣還小，對這世界充滿好奇的晚輩們，我親身經歷跟你們講，我也曾經年少輕狂過，年輕的時候我們都以為自己是風，但長大遍體麟傷才知道我們都是草，風往哪邊吹，我們就要往哪邊倒，千萬不能僥倖，成年的人也千萬不要酒駕。」黃鐙輝提到，自己從以前都會逞強，疫情那年他在綠島拍戲要演海賊，就想體驗如果真的是海賊，跳到水裡面會怎麼樣，一開始所有人都勸他要穿裝備，但他不聽勸表示，「你有聽過海賊穿裝備嗎？」接著就直接跳下水，結果要上岸時一個浪襲來，他的腳踩到珊瑚礁，腳底出現了3公分長、4公分深的傷口，「我在綠島沒有醫院，在衛生所的護理師說只能緊急處理，如果海洋弧菌感染的話就必須要截肢，且要先清創再縫合。」黃鐙輝表示，當時他就感覺到「安全是很重要的」，且意外發生時是自己沒辦法承受，「不只你沒辦法承受，別人可能也承受不起。」更慘的是，他緊急搭飛機回台灣掛急診，雖然在綠島時已經打破傷風且清創，但避免感染，台灣的醫生又清創一次，「我就這樣清創2次，那個痛就是僥倖的痛，你以為不會怎麼樣，這個痛我記住了，我告訴自己下半輩子我都不要再有僥倖心態。」黃鐙輝也說，幸好腳受傷時剛好碰到疫情，所以其實沒有受到太大的影響，否則如果違約賠錢會很可怕。在那之後他投資也改買ETF，覺得比較保險，目前手上持有不少張0050，不過被問到實際數量，他僅說市值7位數，但實際數量不能說，笑喊「不能讓萁媽知道，不然又要伸手要錢了。」