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立法院長韓國瑜今（21）日下午召集黨團協商，討論遭藍白陣營持續杯葛的「114年度中央政府總預算案」。歷時2個小時藍綠黨團幹部交換意見後，朝野仍無法達成共識，協商再度破局。韓國瑜裁示，要求行政院主計長陳淑姿用三天時間跟各黨團私下拜會溝通，24日下午3點再進行黨團協商。明年度中央政府總預算已5度遭在野黨聯手阻擋，至今無法排入院會議程正式審議，韓國瑜今日下午再度召集朝野協商。會中首先針對今年度國營事業預算案，達成本會期三黨首度達成共識，協商結論為，請各黨團於11月6日下午5時前，將113年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分的提案，送至財政委員會彙整，逾時不再收案。財政委員會收案後，交各該委員會整理付印相關提案後，於11月8日下午5時前，提供各黨團及相關行政部門參考，請行政部門先行向提案委員及黨團進行雙向說明，落實溝通，以利後續進行密集協商。針對最棘手的「114年度中央政府總預算案」，民進黨團幹事長吳思瑤主張，有關「禁伐補償」，可以在內政委員會審議原民會預算可以討論；有關「公糧收購」，在經濟委員會審查農業部預算時可以討論；在「健保點值」方面，在衛環委員會審議衛福部預算可以討論。吳思瑤質疑，這三個事項可以當成持續不交付審查的理由嗎？期待韓國瑜有高度調和鼎鼐能力，如果韓國瑜願意，依照《立法院職權行使法》68條，立法院應當審查總預算，盼韓能促成朝野往前進一步。國民黨團首席副書記長王鴻薇則說，剛剛主計處有提出說明，但是說明充滿很多不確定性。第二，今天主計處提到，包括願意在預算裡予以「協助支付」，預算有很多方式，追加預算也是一個方式，但卻沒聽到這選項，卻說要用「基金」來付，再用預算支付基金，「如果明年預算，足以支應三萬到六萬，為什麼要用基金過水？為不用修正預算、追加預算？」王鴻薇強調，今天在野黨不是都不願意接受，只是希望行政院能夠更明確告訴在野黨要如何解決。另外，針對「健保點值」，跟健保其他預算不能劃上等號，希望綠委不要糊弄，公糧收購也一樣，希望下一次進行協商時，行政院能夠有更明確態度。經過三黨代表先發表對總預算卡關的爭執點，以及行政院主計長陳淑姿回應後，仍未有明確共識。韓國瑜隨即裁示，將訂在10月24日下午3點，再度進行協商，有三天時間希望主計長用三天時間跟各黨團私下拜會溝通，希望週四開協商會有順利圓滿共識。