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有超過30年的海事工程經驗的大川吉海事工程今（21）日於台中舉行新辦公室開幕儀式，該公司擁有10艘專業作業船舶與3部重型機械，能夠提供從疏浚、拋石加固服務，更涉足台灣離岸風電建設，為台灣的海事工程和綠色能源發展貢獻更多力量。成立於2015年，大川吉承襲家族超過30年的海事工程經驗，專注於港灣工程、近岸及離岸風電等相關領域，旗下擁有10艘專業作業船舶與3部重型機械，能夠提供從疏浚、拋石加固、海床整平到防波堤建設的全方位海事工程服務。而不僅在傳統海事業務中有表現，大川吉更積極投入台灣的離岸風電建設，更積極投入台灣的離岸風電建設，如福海風場、台中港碼頭改造工程、允能及海能風場等。此次盛會吸引了來自各界的重要嘉賓，共同見證這一重要時刻。與會貴賓包括天豐、JERA、沃旭能源、海委會海巡中部分署、交通部航港局中部航務中心、台灣港務股份有限公司台中港務分公司等多間離岸風電開發商及政府機構。大川吉董事長陳俊吉在致詞中表示，「今天這個重要時刻不僅僅是辦公室的擴展，更是公司長期發展的重要見證。感謝各界的支持與信任，我們的團隊得以參與台灣多項重要的海事工程，並將業務範圍延伸至離岸風電。這次遷址象徵著大川吉已做好充分準備，迎接未來更多的挑戰與機遇。」展望未來，大川吉將繼續致力於加強近岸與離岸工程能力，特別是在離岸風電領域的深耕發展。此次新辦公室的啟用，標誌著公司邁向更高水準的服務與專業，為台灣的海事工程和綠色能源發展貢獻更多力量。