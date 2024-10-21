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▲黃宏軒也收到了麥當勞的獵人公關品。（圖／翻攝IG@xuan_0814）

▲黃宏軒擁有帥氣的外貌。（圖／翻攝IG@xuan_0814）

▲黃宏軒日前還抽過自己的球衣給粉絲。（圖／翻攝IG@xuan_0814）

台灣麥當勞近期宣布與《獵人》（HUNTER×HUNTER）聯名合作，推出角色盲卡包、BOOK牌、限定包裝等一系列周邊，但卻因為事前送給大量網紅、KOL整套卡包的行為，引起了粉絲的嚴重剝奪感，引發公關危機。不過就有男星收到獵人卡包後，坦承自己「沒看過獵人」卻被大批粉絲狂讚，因為他決定將這個精美周邊以抽獎方式送給更熱愛的粉絲。27歲男星黃宏軒今（21）日下午在社群平台Threads發文分享，自己也收到了麥當勞寄來的公關品，也就是全套獵人角色卡包與精緻手提箱集卡冊，而他的獵人試驗的號碼牌為168號，不過他也立刻坦承自己「沒有看過獵人」。不過黃宏軒隨後也立刻宣布，「！」，貼文曝光後，立刻引發大批獵人粉瘋狂留言抽獎，更大讚「謝謝你願意提供出來，給粉絲有機會拿到，太感人」、「目前唯一看到的正面宣傳，太佛心了」，在短短3小時已超有10萬人瀏覽、1.3萬人留言抽獎。27歲的黃宏軒過去出演過《飛魚高校生》、《歸還世界給你》、《陰陽師》等作品，從2016年開始就活躍至今，在IG上也累積了52萬名粉絲，而且也曾參加過《全明星運動會》第四季，成為藍隊男狀元，是十項全能的完美男星。除了獵人全套卡包之外，黃宏軒先前還在IG上宣布要把自己在《全明星運動會》所穿著的整套球衣，以抽獎方式送給幸運粉絲，超寵粉的行為舉止也讓大批網友讚嘆不已。