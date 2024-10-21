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▲「788元聯合自助餐券」還享有買10張送1張，持券可擇一任選台北凱撒Checkers自助餐廳、台北凱達百宴自助餐廳或台北新板希爾頓悅市集自助餐廳共三家吃到飽餐廳。（圖／凱撒飯店提供）

▲凱撒飯店連鎖於線上旅展期間祭出「一日限定」優惠活動，推出6款期間限定住宿券及1款限定餐券，優惠最低2.9折起。（圖／凱撒飯店提供）

▲遠東Cafe自助餐廳推出「週一至週五午餐或週一至週四晚餐單人券」四張券組，原價5,632 元、優惠價4,320元 (約77折)。（圖／台南遠東提供）

ITF台北國際旅展將於11月1日在南港展覽館登場，多家飯店提前推出線上旅展，凱撒飯店連鎖將於10月24日中午12點搶先開賣「線上旅展」，推出凱撒飯店連鎖「2,699元聯合住宿券」買10張送1張，使用1張可入住台北凱撒、台北凱達、台北趣淘漫旅、內湖凱旋、阿樹國際旅店與兩家趣淘慢旅共7家飯店。還有「788元聯合自助餐券」買10張送1張，優惠6.7折起。凱撒飯店連鎖此次線上旅展，首打年年熱銷冠軍「2,699元聯合住宿券」，持券可恣意搭配於凱撒飯店連鎖全台飯店使用，還有長達一年的優惠效期，且買10張送1張、買20張送2張優惠折扣，平均每人每晚最低1,350元即可入住凱撒飯店。「聯合住宿券」使用1張即可入住台北凱撒、台北凱達、台北趣淘漫旅、內湖凱旋及阿樹國際旅店，以及台南趣淘漫旅與台東趣淘漫旅，不分平假日入住，台東還加碼再贈早餐、星巴克美式咖啡及自行車騎乘券。持2張可享墾丁凱撒景觀客房一泊一食，或台北凱達四人家庭套房，加贈精選紅酒乙瓶。至於餐券部分，「788元聯合自助餐券」購券即享買10張送1張、買20張送2張優惠。持券可擇一任選台北凱撒Checkers自助餐廳、台北凱達百宴自助餐廳或台北新板希爾頓悅市集自助餐廳共三家吃到飽餐廳，享用平日午餐或晚餐1客，現享6.7折。另集團其他餐廳也都有推出各式優惠。凱撒飯店連鎖於線上旅展期間還加碼祭出「一日限定」優惠活動，各飯店指定日不同，落在10月25、28、29、30等日期。精選六家飯店推出6款期間限定住宿券及1款限定餐券，優惠最低2.9折起。像是台東趣淘漫旅，四人入住逗陣家庭房含早餐原價1萬4,000元，一日限定優惠只要3,999元，現打2.9折。板橋凱撒推出四人入住經典家庭客房，含早餐每晚優惠5,999元等。想搶優惠的吃到飽餐券，還有台北大倉久和酒店的歐風館自助餐廳，針對旅展推出「平假日自助下午茶單人券（750元/張）」、「平日自助午餐單人券（1200元/張）」，再享同品項餐券買10張送1張優惠。歐風館吃得到現切爐烤牛排、現流海鮮、天使紅蝦及多款生魚片；除了精緻自助式料理外，還可無限暢飲Open Bar朝日ASAHI啤酒、紅白酒及威士忌，餐券亦可於現場使用時，補足差額選，升等為晚餐或假日使用。還有台南遠東「遠東CAFÉ」自助餐廳，針對熱愛豐盛早餐的民眾推出「週一至週五早餐單人券」6張券組，原價4,356元、優惠價3,480元 (約8折)，平均每人只要580元，另有聚餐首選的「週一至週五午餐或週一至週四晚餐單人券」四張券組，原價5,632 元、優惠價4,320元 (約77折)，平均每人只要1,080元。