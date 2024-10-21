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▲台中市長盧秀燕致詞時對著台下說「未來台中市長可能也會出在今天」。（圖／台中市政府提供，2024.10.21）

台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安今日簽署台中捷運藍線建設計畫合作備忘錄，盧秀燕致詞時透露，17年前她以立委身分見證兩市首度簽署合作備忘錄，如今她成了台中市長，「未來台中市長可能也會出在今天」，此時觀眾席出現認同的歡呼聲，由於台下坐了一整排立委，此時氣氛有如日前的金鐘獎典禮，眾人全轉頭尋找最佳主角，盧秀燕立即強調今天有好多委員來。「不是只有一任，未來還有很多任、很多任」。中捷藍線是重大地方建設，今天的簽約現場安排在戶外，包括沿線8區的區長、40幾位里長通通到齊，藍白立委、議員及助理的陣仗也頗龐大，各自展現實力。台北市長蔣萬安座車抵達時，台中市長盧秀燕親自前往迎接，對其備極禮遇。眾人一開始先在簽名背板合照，原本站在盧秀燕左邊的人是立委楊瓊瓔，但盧秀燕看到立法院副院長江啟臣，立即招手叫他過來站自己身邊，充分顯露兩人好交情。平常致詞簡短的盧秀燕難得回想當年，她說2008年台中蓋第一條捷運，前市長胡志強、前台北市長郝龍斌就是在台中公園簽合作備忘錄，將中捷綠線交由台北市興建。當時她以立委身分見證，17年後她已是台中市長，再次簽合作備忘錄。盧秀燕笑說，雖然蔣萬安來台中已很有亮點，但她還是來點小插曲，增加今天的新聞度，接著她講「未來台中市長可能也會出在今天」，視線也轉向台下貴賓席，此時觀眾席突然出現一聲突兀的歡呼，眾人不禁將視線從台上的盧秀燕拉向第一排的立委們，只見「競爭激烈」江啟臣、楊瓊瓔表情嚴肅、非主角的廖偉翔禮貌地撐起笑容、狀況外的麥玉珍笑得最開心，氣氛活像日前金鐘獎頒獎典禮時，台上唸「得獎的是…」並慢慢拆信封的那3秒。盧秀燕似乎發現有點不對，馬上接著說「今天有好多委員來」，並說市長不是只有一任，未來還有很多任很多任，並說自己這樣期勉的原因，是希望大家認真爭取經費，接著一一點名，指現場有江啟臣、楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋、麥玉珍等人，拜託多多幫台中爭取經費，爭取後面的路線繼續核定。