我是廣告 請繼續往下閱讀

2024 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會即將登場，新萬仁化學製藥董事長林文政以其藝術家身份，藉由畫作展現對藝術與社會的熱忱，並積極投身公益，捐出其過去兩年畫作的所得，幫助家境清寒的學子及偏鄉學校。自2022年至2023年，林文政在新加坡、台中及台北等地的藝博會上展出了多幅畫作，並於2023年舉辦個展。期間共賣出53幅畫作，扣除畫廊及相關費用後，總共捐出132萬元。這筆捐款全數投入偏鄉學校及社會福利機構，幫助學習環境不佳的學子，涵蓋的對象包括豐原在地的豐南國中、中部偏鄉的東勢石角國小、新社褔民國小、大林國小，以及宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高中和博幼社會福利基金會等。此外，林文政也提供臺中市立后綜高中獎助學金，鼓勵來自弱勢家庭的學生專心投入學業，追求更好的未來。「我希望藉由賣畫所得，能幫助那些因家庭困境無法持續學習的學子，因為我相信學習是改變未來的關鍵。」林文政表示，雖然捐款金額有限，但對畫作的收藏者而言，這也是一種回饋社會的方式，將愛心得以傳遞給真正需要幫助的人。林文政期盼透過這些公益活動，串聯更多社會大眾的關注，進一步扶助偏鄉學校及弱勢學子。林文政的藝術創作，不僅展現其對美學的深刻理解，也體現他對社會的關懷。藉著參與2024 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會，林文政希望能持續推動公益力量，讓藝術與愛心共存，創造更多正向影響。關於2024 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會2024 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會將於台北世貿展覽館登場，匯聚國內外藝術家及收藏家，展現當代藝術多元風貌，並搭建藝術與大眾之間的橋樑。林文政將以參展藝術家的身份，展示其作品，期待藉此平台，進一步推廣藝術公益，讓更多人感受到藝術的力量。【展會地點Venue】國璽藝術GSA Gallery｜展位Booth F19｜台北世貿一館(台北市信義區信義路五段五號)【展會資訊Date】10.25（五）14:00-19:00 至10.28（一）11:00-18:00