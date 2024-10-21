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民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，18日依歸申請，深夜探視病重的父親柯承發；柯文哲的妹妹柯美蘭19日痛批，執政黨押人取供，她絕對不會屈服於惡勢力，也絕對不會讓民進黨得逞。對此，工運人士鄭村棋表示，民眾黨當年可都是民進黨的幫兇，如今應該要自我檢討。鄭村棋今（21）日在政論節目《新聞大白話》表示，可以理解柯美蘭，但也要柯美蘭想想，她現在發誓跟民進黨勢不兩立，但當年他們可都是幫凶，對民進黨是多麼的支持。鄭村棋指出，更重要的是，民眾黨也是因為藉著民進黨，才能夠突破第一關扶搖直上；鄭痛批，柯美蘭如何面對過去？現在恨民進黨恨得咬牙切齒，當年跟民進黨在一起，「我們這些人什麼感覺？」鄭村棋表示，柯美蘭今天氣民進黨到這個地步，有時候也真的應該要自我檢討，「不好說自作自受」，但是感慨大於同情。