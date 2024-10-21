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▲身兼視覺傳達設計師身分的Darren還耗時約兩週時間，親自設計自己的服裝，落地背心與大墊肩的設計也更加突顯他與眾不同的氣質。（圖／杰威爾音樂提供）

▲注重細節的Darren額外藏了個小心思，特別挑選有場記板圖案的袖釦向所有為戲劇努力的夥伴們致敬，不過本職是演員的他也期待明年能與優秀的演員們在金鐘一較高下。（圖／杰威爾音樂提供）

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Darren邱凱偉在日前剛落幕的第59屆金鐘獎中，與鍾欣凌一同擔任頒獎人，兩人在《我的婆婆怎麼那麼可愛》中母子檔的互動合作還讓影迷們歷歷在目，如今這對組合重出江湖，也讓粉絲們直呼又默契又可愛，除了演員、歌手的身分外，同時擔任的設計師的Darren邱凱偉，為了這次典禮還親自操刀自己的禮服，讓不少粉絲忍不住驚嘆他的多才多藝。自從接獲頒獎邀約後，Darren就很期待這場盛會，不過罕見擔任頒獎人的他，心情卻比以前入圍時還要緊張，深怕唸錯或漏唸獲獎者的名字，上台前也不斷與鍾欣凌電話討論。為了表示對獎項的重視，身兼視覺傳達設計師的Darren還耗時約兩週時間，親自設計自己的服裝，繼第56屆金鐘獎之後，他再度與黑禮帽西服主理人董彥秀，聯手訂製打造自己的金鐘禮服，落地背心與大墊肩的設計也更加突顯Darren與眾不同的氣質。今年解鎖頒獎人身分的Darren表示：「能有機會將表演藝術加上自己喜歡的服裝元素跨界設計在這次59屆金鐘獎頒獎典禮上覺得很榮幸也很開心。」注重細節的他額外藏了個小心思，特別挑選有場記板圖案的袖釦向所有為戲劇努力的夥伴們致敬。此外，同樣參與了許多作品的拍攝的Darren，也期許自己在戲劇上能夠更突破，期待明年也能與優秀的演員們在金鐘一較高下，一起邁向下一個里程碑。