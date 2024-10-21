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▲粉絲徹夜排隊超過24小時爭睹《原子少年2》「小行星」帥氣風采。（圖／Ease香氛提供）

▲前C.T.O成員詹仕偉為《原子少年2》中的「小行星」獻出自己的跨界主持初體驗。（圖／Ease香氛提供）

選秀節目《原子少年2》中的「小行星」是節目中最年輕的代表，以青春無敵的形象吸引眾多粉絲，上週小行星團員還在台中參加活動，並首次體驗當一日店長，現場的主持人則是前C.T.O成員詹仕偉（Snoopy），他以前輩之姿勉勵小學弟們：「選秀只是入場券！」「小行星」9位成員包含陳彥旭、張鈞嘉、胡勝銘、胡廷豐、李翔維、至琦、正耀、陳永勛、加藤琉士，其中至琦才13歲，是《原子少年2》中最年輕的選手。上週他們前往台中擔任一日店長，活動前一晚，粉絲為了近距離看到偶像，徹夜排隊超過24小時，可見人氣爆棚，品牌方還特地準備了上百杯飲料安撫現場粉絲，整場活動長達4個多小時，現場人數預估超過500人，讓品牌準備的簽名明信片不夠發放，最後小行星改用「魔法簽名」來回應粉絲的熱情。活動高潮還包括與粉絲的互動遊戲，少年們寵粉不遺餘力，包括貼心餵食、錄製早安鈴聲、合照環節，配合度超高，什麼動作都來者不拒，還拍了壁咚照，引發全場粉絲尖叫聲連連，場面十分熱鬧。這次活動的主持人邀來前C.T.O成員詹仕偉，身為男團CTO的舞蹈擔當，不但曾在兩岸三地及韓國出道，還曾參與了香港《全民造星V》拿下前十名的好成績。這次詹仕偉以過來人的身分為小行星們送上暖心祝福，鼓勵他們保持真誠，喊話：「選秀只是進入演藝圈的入場券，未來可能會有更多挑戰在等他們，也相信他們可以順利通過的！」另外詹仕偉坦言第一次主持非常緊張，從受訪者轉為主持人是一大挑戰，但他也透露接下來會有更多的新計畫，讓粉絲們期待不已。