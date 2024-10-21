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日前傳出某高中發放「戰時狀態青年服勤同意書」，15日教育部長鄭英耀立即澄清表示，學生簽的同意書，完全跟戰事無關，對此，國民黨立委葉元之表示，教育部不承認服勤同意書的法源依據，是要騙學生簽打仗賣身契嗎？且質詢過程中，教育部長表現好像根本不當回事。葉元之今（21）日在個人臉書發文質疑，民進黨是要逼青年上戰場？葉指出，學校發放青年服勤同意書，引起家長恐慌，國防部長竟越俎代庖，代替教育部宣布要停發同意書，「這麼粗糙，講真的還假的啦？」葉元之表示，同樣的戲碼去年就演過一次，去年教育部要求學校調查學生的服勤意願，上傳到系統，遭反彈後，隨即宣布暫停，今年還不是繼續發放？葉元之痛批，而且教育部在處理這個議題上面，說法永遠都在改變，一開始否認有發放同意書，後來又承認有發放，但不會讓學生上戰場，只是支援防災，那到底是？怎麼可以說謊呢？葉元之表示，教育部就是在唬爛，服勤同意書的法源依據為全民防衛動員準備法，其立法精神，就是動員全民力量支援軍事作戰，白紙黑字這樣寫，教育部卻不承認，是要騙學生簽打仗賣身契嗎？葉元之指出，更誇張的是，這過程出現嚴重資安問題，一堆資料外洩，例如「高雄114年度學校青年服勤動員準備計畫」，是限閱的，卻google 的到；各校人數統計表也都公開，「是不怕對岸看光光」？葉元之表示，在質詢過程中，教育部長要嘛沈默，要嘛淡定，好像根本不當回事，也難怪網友譏諷，選對人，「兒子當後勤，爸爸上戰場」！