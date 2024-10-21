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▲2022年10月底秋颱奈格在菲律賓釀成嚴重災情，台灣受到東北季風及颱風外圍環流影響也降下致災性大雨。（圖／鄭明典臉書）

▲2022年10月底秋颱奈格路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲氣象署也提到，10月24日(週四)、25日(週五)颱風逐漸通過菲律賓呂宋島附近，受東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區易有陣雨。（圖／翻攝氣象署官網）

準「潭美颱風」熱帶性低氣壓TD24目前位於菲律賓東部海面上，預計將在今（21）日入夜到深夜達到輕度颱風的強度，正式成為今年第20號颱風，本週五其外圍環流也可能對台灣造成影響。對此，就有民眾忍不住感慨「10月底了還有颱風太離譜了吧？」認為氣候極端化問題嚴重，隨後就有網友想起，前年才有11月釀災的秋颱出現，它就是輕颱「奈格」。目前還是熱帶性低氣壓TD24的準「潭美颱風」持續受到關注，就有PTT鄉民看到相關話題時，忍不住發文喊「10月底了還有颱風太離譜了吧？現在已經十月底了欸，最哭的是預測週末才來，十月怎麼會有颱風啦？」貼文曝光後，立刻引發大批網友討論，紛紛提出不同看法「20年前11月中旬都還有颱風，就每年氣候不一定」、「2年前的11月份就有颱風阿」、「10月底還在開冷氣才離譜吧」。事實上，回顧近幾年的颱風生成紀錄，在2022年時，就有10月底還有颱風的紀錄出現，在2022年10月27日上午8點，「奈格」（Nalgae，北韓命名）成為2022年的第22號颱風，最終其路徑穿越了菲律賓，在當地釀成204萬餘人成受災戶、154死的慘劇，「奈格」也被颱風委員會進行除名。當時「奈格颱風」雖然沒有直接侵襲台灣，但是其外圍環流及東北季風增強產生交互作用影響，在台灣各地降下致災等級雨勢，又以宜蘭、東半部受災最為劇烈，許多山路都出現土石流災情，11月1日台灣東北部都還有走山災情傳出。氣象署今（21）日稍早指出，熱帶性低氣壓TD24目前位在菲律賓東方，最快可能在今天入夜到深夜間轉變為今年第20號颱風「潭美」，而TD24未來會持續以偏西往西北西方向移動，預估週四至週五 （24至25日）最靠近台灣；而週末對台灣的影響仍取決未來路徑，不確定性大。氣象署也提到，10月24日(週四)、25日(週五)颱風逐漸通過菲律賓呂宋島附近，受東北季風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區易有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其宜蘭及花蓮山區不排除有豪雨等級以上降雨發生，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。