我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部政風室今（21）日遭踢爆外洩部長顧立雄、參謀總長梅家樹等將官財產個資，連軍情局人員真名等機密都外流，恐危害人身安全。對此，立委陳冠廷表示，如果國防部沒有慎重處理此事，被滲透的承辦人都可以假藉類似的『低級錯誤』，外洩重要軍事情報，釀成更大的國安風暴。國防部今日傳出發生重大洩密事件，有政風室承辦人員以電子郵件方式傳送資料給申報人，導致部長顧立雄、參謀總長梅家樹等人個資流出，對此國防部坦承相關作業有疏漏，後續將檢討疏失，並強化公文作業和管制流程。陳冠廷指出，此事涉及嚴重的洩密問題，不容輕忽，國防部應全面徹查該案何時發生、各軍階多少軍官個資遭外洩，及多少軍情局情報人員個資被外流。陳冠廷表示，此案讓本屬極機密的軍事情報局人員身分資料外洩，可能會對情報系統造成立即性的危害，國防部不應僅將外洩承辦人移送法辦，更應向上追究相關督導失職的責任，不應預設懲處層級上限，以杜絕類似事件再次發生。陳冠廷強調，「唯有嚴懲不貸，才能遏阻類似事件再次發生，維護國家安全，」陳警告說，如果國防部沒有慎重處理此事，被滲透的承辦人都可以假藉類似的『低級錯誤』，外洩重要軍事情報，釀成更大的國安風暴。陳冠廷表示，資訊安全就是國家安全，絕不容許有任何閃失，他會持續監督國防部採取必要的改進措施，確保類似事件不再發生。