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美股主要指數於周一（21日）小幅走低，上周的強勁漲勢短暫告一段落，由於本周多家企業的財報即將揭曉，這也預期將影響市場情緒。至截稿前，道瓊工業指數早盤跌0.2%、跌近100點；標普500指數也下跌近0.1%；而那斯達克指數與費城半導體指數則均由黑翻紅，分別漲近0.1%與0.04%，台積電ADR漲1%、輝達也跳漲逾2%。本周，標普500指數中有超過五分之一的公司將發布財報，其中包括特斯拉、可口可樂、波音和通用汽車等企業，這些財報的表現預期會對市場情緒產生重大影響。美國達拉斯聯儲銀行總裁洛根（Lorie Logan）表示，貨幣市場流動性似乎綽綽有餘，美國經濟強勁但不確定性依然存在，贊成逐步將利率降至中性水平，隨著地緣政治風險的加劇，金融市場的波動性增加，投資者的避險情緒升溫。此外，中東地區緊張局勢升溫，導致國際油價攀升，金價觸及新高。