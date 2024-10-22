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▲建安國小陳宥樺被教練點名為單場MVP，防守表現獲得稱讚。（圖／U19籃球聯盟提供）

由福康文教基金會主辦的「U19籃球聯盟」迎來第五個賽季，例行賽已於9月底正式開打。U12一般組建安國小在第四節發揮強大防守實力，以42：34擊敗未來藍圖。U13組Taipei Panthers則是強勢碾壓，以55：27大勝Mamba。U19籃球聯盟不僅以球會友，也促進校隊與俱樂部之間的交流，提供高水準的競技舞台，讓小球員盡情燃燒籃球魂。U12組建安國小拿下勝利後，教練許正龍表示，此戰勝利關鍵在於221防守策略奏效，「關鍵主要是221防守有達到效果，球員在第四節有做到，才能順利拉開比分。」許教練強調，U19聯盟對球隊而言是一個磨練防守的絕佳機會，透過比賽來練習球員組合及提升團隊合作。許正龍指出，國小賽事主要集中在下個學年度，U19籃球聯盟的賽程時間剛好給予球隊練兵機會，「當初報名參賽的目的就在於磨練球員的比賽經驗，尤其是在本學期賽事較少的情況下，這個聯盟提供很好的舞台。」建安國小陳宥樺被教練點名為單場MVP，許正龍表示：「陳宥樺防守時候很積極，防守拿到球也願意傳球，隊友被壓迫時，他也能夠把握進球，表現十分優異。」但陳宥樺卻對教練的稱讚感到非常淡定，並分享他自己對籃球的熱愛，「之前有接觸過網球，但比較愛籃球，喜歡團隊運動，而且網球練習只有早上時間太短了。」來自U13組別的Taipei Panthers打出一場漂亮的團隊勝利，教練陳彥安在賽後也分享球隊獲勝的關鍵，「我們小朋友比較熟悉彼此，一起打球的時間很長。賽前我會讓每個人都知道對手的實力，去調整球員的心態，因為心態會影響球員表現，今天傳導、切傳都有很好的展現出來，這是分數可以拉開的關鍵。不過球員進入比賽狀況的時間太慢，還是有細節可以做得更好。」Panthers陣中領袖張宥嘉表示，對自己今天的表現感到不是很滿意，尤其第一節沒能拉開比分讓他覺得有些失望，「對手實力其實不強，我們第一節就應該領先至少10分，但我們沒做到，這是我們可以改進的地方。」他指出，未來希望能打得更團隊，「現在有點太多單打，彼此缺少配合，外線出手也要更謹慎一點。」U19聯盟提供校隊與俱樂部球隊的交流平台，許正龍說：「俱樂部球隊會做許多基礎和進階的訓練，打球風格比較奔放，動作會比較多，但校隊比較以團隊訓練為主，個人動作方面著墨比較少，所以大家可以藉由這個機會切磋交流，提升球員的比賽經驗。」U19籃球聯盟最大的不同在於賽制像美國NCAA大學籃球聯賽，各組別複賽採邀請制，且在U12組並未限制單一球員最多上場兩節，許正龍指出，「這跟國中比賽相同，這樣的調度彈性，對教練也是一種學習，也是一種新鮮的體驗，對於球員來說，也能夠提早適應國中賽事的調度方式。」教練陳彥安也對聯盟賽制規則表示肯定，特別是限制球員做區域防守，「我個人不喜歡在國中階段前讓球員做區域防守，我覺得會受限球員的自由度，聯盟有些特定組別是規定不能守區域，這對國中球員很重要，這是一個有制度的聯賽，讓球員在制度內有一個不同的學習目標。」