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投資人持續觀望本週將陸續出爐的美企業績財報，加上美國10年期公債殖利率攀升，美股週一個別發展，道瓊工業指數下跌344點，回吐了上週的部分強勁漲幅；焦點個股之一的輝達（Nvidia）股價則漲4.14%，創收盤歷史新高。綜合《CNBC》等外媒報導，本週標普500指數裡，約有1/5的公司將公布季度財報，包括特斯拉、可口可樂等知名企業，目前為止，FactSet的數據顯示，約14%的標普500成分股企業中，有75%已公布第3季業績，而且超乎預期。不過，CFRA首席投資策略師史托瓦爾（Sam Stovall）提醒，雖然他不認為美國正處於盈利衰退或類似情況的開端，但門檻已經設定得非常低「很少有人從地下室窗戶掉下來受傷」；而且，隨著公債殖利率持續回升，意味著投資者認為聯準會（Fed）將放慢降息速度，可能會更難在1年內將通膨率降至2%的目標水平。報導也指出，儘管投資人對股市仍有更多上漲空間一事持樂觀態度，但他們也注意到估值過高，尤其是在美國總統大選前、地緣政治風險上升之際，也可能意味著進一步的波動。21日收盤，美股道瓊指數下跌344.31點，或0.8%，收42931.6點；那斯達克指數上漲50.45點，或0.27%，收18540.01點；標普500指數下跌10.69點，或0.18%，收5853.98點；費城半導體指數上漲6.60點，或0.13%，收5215.21點。焦點個股方面，輝達股價勁揚4.14%，每股報143.71美元，總市值超過3.5兆美元，逼近蘋果的3.6兆美元，蘋果股價亦反彈0.63%，每股報236.48美元。波音股價則因公司與工會達成暫定的新協議，上漲3.11%。