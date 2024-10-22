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以色列軍隊持續轟炸黎巴嫩，包含首都貝魯特，現在又將目標鎖定真主黨（Hezbollah）管理財務的金融機構，意在斬斷該組織金源，讓其無以為繼，更稱已擊殺真主黨匯款部門負責人。據以色列軍方所說，真主黨在貝魯特一家醫院下方藏匿了數億美元和黃金，而院方則反控以國毀謗。根據《路透社》報導，以色列軍方發言人哈加里（Rear Admiral Daniel Hagari）聲稱，已故的真主黨前領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）利用醫院為掩護，建造了地下掩體，據以色列情報部門多年收集的線索來看，地堡裡藏有數億美元的現金和黃金，呼籲黎巴嫩政府和國際組織，不要允許真主黨利用這些財物進行恐怖活動、襲擊以色列。哈加里也強調，儘管針對真主黨金融機構的打擊將持續、以色列空軍也正密切監視該地點，但不會襲擊醫院本身。對此，醫院院長薩赫勒（Al-Sahel）則回應，以色列正在做出虛假和誹謗性的指控，呼籲黎巴嫩政府派軍隊造訪，保證只會看到手術室、太平間以及待救治的病人。此外，以色列軍方亦證實，21日對敍利亞多地發動空襲，以色列國防軍阿拉伯語發言人阿德雷 (Avichay Adraee) 表示，戰機襲擊了幾個「為真主黨軍事部門存放資金」的地點，包括金融機構「Al-Qard Al -Hassan」，他說該地點為武器購買提供資金並用於支付戰士報酬。以色列表示，已在敘利亞擊殺黎巴嫩真主黨匯款部門負責人，並指控伊朗透過向駐貝魯特大使館運送現金和黃金來資助真主黨，強調會繼續在敍利亞以及其他地方，對真主黨採取行動：「以色列國防軍不會允許真主黨重新集結和武裝。」