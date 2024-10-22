我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潭美颱風25日2時中心已通過呂宋島，27日2時已在海南島南方海面，不確定範圍已大幅縮小。（圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄）

▲週四、五（24、25日）受潭美颱風外圍環流受地形抬升，迎風面北部、東半部地區有大量降雨的機率。（圖／NOWnews攝影中心）

今年第20號颱風「潭美」（TRAMI）於今（22）日凌晨2時正式生成，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，潭美颱風中心結構鬆散，不至於增強為中颱，但外圍環流受地形抬升，東半部仍有大量降雨的威脅。受東北季風影響，今晚開始北部、東北部就會先雨勢增大，北台灣再度轉濕涼。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，熱帶低壓已發展為第20號輕度颱風「潭美」，根據中央氣象署最新「潛勢預測圖」顯示，25日2時中心已通過呂宋島，27日2時已在海南島南方海面，不確定範圍已大幅縮小。最新歐洲(ECMWF)模式系集模擬圖顯示，系集平均路徑通過呂宋島，近似潛勢預測圖的路徑，各別模擬路徑分散在其兩側，但已大幅收斂。由於潭美颱風中心結構鬆散，不至於增強為中颱，但環流很大，因此潭美颱風直接侵襲的機率雖已降至8%以下，但外圍環流受地形抬升，東半部仍有大量降雨的威脅。至於是否會產生「秋颱」的共伴效應？吳德榮表示，由於北方冷空氣未及時南下，所以並不明顯，但各種相關的模擬資料仍會持續調整，需密切觀察。今日清晨北海岸、大台北東側及東北部地區有局部降雨，低溫比昨日略升，今日各地區氣溫為北部22至28度，中部22至33度，南部23至34度，東部20至32度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日白天迎風面多雲，北海岸、大台北東側、東半部地區偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴，呈現白天北舒適、南微熱、早晚涼的天氣型態。不過，晚間開始北部、東北部雨勢增大，明日東北季風增強，北部、東北部地區有局部雨，花東地區偶有局部短暫雨，其中北海岸、東北部有較大雨勢，北台灣再度轉濕涼，提醒民眾注意雨勢。最新模式模擬顯示，週四、五（24、25日）受潭美颱風外圍環流受地形抬升，迎風面北部、東半部地區有大量降雨的機率，提醒大家注意氣象署發布的特報。週六（26日）東半部地區仍有明顯降雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨。週日到下週一（27、28日）天氣好轉，但台灣附近殘餘水氣多，局部地區仍有短暫降雨的機率。