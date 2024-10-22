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▲陳零九認為麥當勞行銷成功，但透露自己沒有收到《獵人》特製卡牌。（圖／主力創造 Dunatos提供）

▲台灣麥當勞官方21日晚間發道歉聲明，宣布將抽出100套《獵人卡片收藏冊》給一般民眾。（圖／Threads＠麥當勞）

麥當勞和日本經典動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）聯名推出周邊商品，近日先寄出300組完整角色盲卡包給各大KOL和網紅，怎料，YouTuber展榮、美妝網紅許悅不認識該人氣動漫，被大批網友圍剿、怒轟失言，麥當勞也遭質疑面臨公關危機，不過歌手陳零九反而認為這是一次成功的行銷手法。針對部分網紅、KOL不懂麥當勞贈送《獵人》公關品被網友罵翻，導致相關訊息鋪天蓋地曝光，陳零九昨（21）日深夜在Threads發文：「我怎麼覺得這次麥當勞行銷超級成功？」貼文一發布，累計14萬瀏覽次數，吸引上千人討論。網友留言：「4個小時7萬多留言，上百則各式分享，脆整天洗版，麥當勞真的該謝謝展榮，一個展榮蓋掉整個金鐘獎」、「也好，讓更多人去看獵人」、「免費賺到了Joeman的20分鐘影片」、「超級成功，連我不看漫畫的朋友都知道這次活動了」、「不管有沒有收到公關品的全都上片，而且拿到的以現況也必須認真拍片，不然怕炎上，只能說麥當勞這次真的誤打誤撞，最大贏家！」YouTuber酷炫表示：「好的壞的都是曝光。」網紅福爾思庭也說：「很多人昨天嗆說麥當勞亂發公關品 、不做功課什麼的，但我覺得麥當勞這次公關品行銷超級成功！而且剛剛還看到脆跟臉書共抽150組給觀眾，完全好感度++，至少黑紅的部分，也讓不知道這個聯名系列的人認識，其實我猜麥當勞行銷部原本也沒想到會有這樣的迴響吧！」不過有不少人認為麥當勞對於事件發展始料未及，「整個（活動）變很廉價好嗎」、「網紅行銷是現在很普遍行銷手法，好像沒有多特別。反而更希望麥當勞可以挑選獵人狂粉行銷，那種宣傳反而更能打動，也更適當...可能也能避免目前的爭議」、「我覺得這次策劃的人員一併降職，超級不成功」、「不適合，全世界連鎖性的麥當勞，美國總部可能會有意見。」