我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男友在開箱麥當勞《獵人》公關品時，許悅在一旁提問「誰是小傑啊？」並指著小傑喊「他長得好像原子小金剛」，還拿出《真珠美人魚》露亞的圖片與比司吉比對。（圖／翻攝自IG）

▲許悅在遭到網友攻擊後，親上火線反擊，沒想到引起更大的反彈。（圖／IG yueh_0720、Threads）

▲大批網友認為許悅無修圖的真面目與平時網路上的照片相差甚遠。（圖／綜藝大熱門 Hot Door Night YouTube）

美妝網紅許悅近日因麥當勞聯名《獵人》送的公關品遭到炎上，她收到後強調自己「沒在看動漫」，交給男友開箱時，卻在一旁訕笑《獵人》角色，讓大批網友不滿，她事後卻還發文回嗆、在小帳諷刺《獵人》粉絲，直接讓網友炸鍋。事件延燒一天後，她也於今（22）日凌晨道歉：「對不起，在沒有做功課的狀況下，做了不妥當的發言與回覆，刪除留言跟文章的舉止也很不成熟。」許悅日前收到麥當勞《獵人》公關品後，表示自己沒有在看動漫，因此交給男友開箱，她則在一旁錄影觀看。只見男友在開箱時，許悅在一旁提問「誰是小傑啊？」並指著小傑喊「他長得好像原子小金剛」，還拿出《真珠美人魚》露亞的圖片與比司吉比對。該則開箱影片瞬間引起《獵人》粉絲眾怒，紛紛開轟，「自媒體是一份職業，做了功課才發文，不難吧」、「我們這些真粉超級可悲，來世願做網美」。而許悅事後還發文反擊，回嗆：「我就是突然收到這個包裹，難道對方寄包裹前還要先問說哈囉你有看過嗎？是粉嗎？要超級喜歡才能寄給你喔，要不是我男友很喜歡的話，早就全部抽獎送大家了。」但事後該貼文已刪除。在事件延燒一天後，許悅在Threads上發文道歉，寫下：「對不起，在沒有做功課的狀況下，做了不妥當的發言與回覆，刪除留言跟文章的舉止也很不成熟。」她檢討自己雖然沒看過獵人，但不應該貶低或嘲諷別人的喜好，甚至收到公關品還覺得理所當然，「我應該去理解並尊重每個人的興趣，謝謝大家給的建議與回覆，我都有收到，真的很對不起。」不過大多數網友仍不買單，認為許悅不但取笑《獵人》，還在小帳裡PO限動諷刺網友，事到如今道歉已經太遲。許悅在IG上擁有62.5萬粉絲，先前畢業於知名高校景美女中，因長相可愛清純而受到矚目，還曾在高中生社群平台「Meteor」發起的「惹不起高校少女」投票中，高票當選「最美女高中生」。許悅頂著「最美女高中生」名號，參加綜藝節目《綜藝大熱門》的「未滿18歲高校網紅」單元錄影。節目播出後，卻被大批網友認為她無修圖的真面目與平時網路上的照片相差甚遠，但也有人緩頰，應該是許悅配戴牙套才導致樣貌差異，跟網路照片並沒有差很多。