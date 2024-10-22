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美國官員21日表示，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)23日將訪問約旦，進行一場推動加薩(Gaza)停火的危機之行。一名在布林肯專機上的官員表示，布林肯將和約旦方面商討對加薩走廊(Gaza Strip)的人道援助。布林肯將在22日先行抵達以色列，他預料將在這個地區訪問到25日。這位要求匿名的官員說，布林肯將在整個行程中針對縮小達成加薩戰爭停火的歧見進行討論。此外，布林肯也將商議衝突後治理加薩計畫的初步概述。這名官員表示，布林肯並計劃與以色列談論他們預期將對伊朗發動的軍事攻擊，並阻止任何將導致中東衝突大幅升高的舉措。在距離美國大選只剩2週之際，以及以色列擊斃巴勒斯坦伊斯蘭運動組織哈瑪斯(Hamas)領袖辛瓦(Yahya Sinwar)之後，美國總統拜登(Joe Biden)政府希望能在艱難的停火上取得進展。美國官員之前曾形容，辛瓦在談判要求上態度強硬、不願妥協。更多中央廣播電臺新聞