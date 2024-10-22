第20號輕度颱風「潭美」今（22）日凌晨2時生成，目前中心位置在鵝鑾鼻東南方海面上，以每小時12公里速度，向西北進行。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就發文，因潭美颱風外圍環流遭中央山脈切割，未來4天「宜蘭、花蓮、台東、恆春、基隆北海岸、台北東側」6地區容易出現較強且長的雨勢。

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書曬出未來4天雨區模擬圖，表示歐洲模式顯示，週四、五（24、25日）潭美颱風將穿越菲律賓並進入南海。在這段期間，潭美颱風外圍環流移入，受到中央山脈地形阻擋，因此宜蘭、花蓮、台東、恆春、基隆北海岸、台北東側下雨時間長，容易出現較強雨勢。

▲「潭美」颱風路徑逐漸明朗，通過菲律賓機率最高。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
▲潭美颱風今日凌晨2時生成，目前中心位置在鵝鑾鼻東南方海面上，以每小時12公里速度，向西北進行。（圖／取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，雖然潭美颱風是從南方通過，沒有直接侵襲台灣，但在這個季節，仍要注意天氣上的變化。而潭美颱風路徑還有調整修正空間，建議未來幾天持續追蹤。從未來4天雨區模擬圖可見，週四開始宜蘭地區呈現紫色多雨型態，週五則擴散到整個東部。


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