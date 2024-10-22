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行政院長卓榮泰日前發文，以同事聚餐點餐比喻總預算僵局，更稱「餐廳也可以決議把我趕出去」意指倒閣引發熱議，對此卓榮泰今（22）日受訪時表示，很多朋友劃錯重點了，並表示有一個最可行的辦法，透過立院徵詢政院的意願，來共同彌補資金來源，就能解決問題，盼外界不要劃錯重點，「我是來解決問題，不是造成誤解」。對於日前貼文引發熱議，卓榮泰說，最近有感而發的2篇文章，大家可以去看看，第一次是引用法律條文，包括《憲法》與《預算法》，但對於如何依法執行，很多立法院先進們有不同解讀，所以第二次用更容易了解且白話的方式隱喻，「但有很多朋友劃錯了重點」。卓榮泰說，其實總有一個辦法行得通，自己認為最好也是最可行的方法，就是基於兩院互相尊重，立法院尊重政院預算編列權，行政院尊重立院預算審議權，大家在《憲法》、《預算法》、《財政紀律法》以及大法官釋字391號精神中下，尋求一個可能的共識，未來大家依法來做，如果可以這樣的話，就可解決今年禁伐補償的問題。卓榮泰說，行政院可以在高度共識與社會理解後，去嘗試依照《預算法》91條規定，立法院徵詢行政院意願，共同來彌補資金的來源，就能解決這個問題，強調文章重點在這裡，不要劃錯重點，重申雙方各退一步，意思就是這樣，「我是來解決問題，不是造成誤解」。