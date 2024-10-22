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越南第三季經濟成長率為7.4%，預計2024年經濟成長率為7%，今年經濟表現十分優異。越南總理范明正（Pham Minh Chinh）表示，明年經濟成長約6.5%至7%，樂觀的話，經濟成長可達到7%至7.5%，人均GDP則約4900美元（約台幣15.6萬）。綜合越南媒體報導，越南政府正努力在抑制通膨與經濟增勢之間保持平衡，目標是2025年通膨率平均控制在4.5%左右。范明正表示，希望越南在全球經濟體的排名提升至第31名至第33名，較現在上升1至3名。范明正強調，將制定政策來促進電力產業發展，特別是再生能源和氫等新能源，「我們絕不能允許任何電力短缺」。當前政府計劃是優先提振投資、出口和消費等傳統成長動力，同時扶植綠色和數位轉型以及半導體、人工智慧等新興產業等。越南經濟成長的同時，也有隱憂產生，例如當地通膨居高不下，以及部分企業難以熬過後疫情時代，2024年前9個月越南有16.38萬家企業倒閉，較去年同期成長21.5%，而缺乏基礎建設導致的陸路運輸壅塞問題及缺電難題，仍有待政府解決。