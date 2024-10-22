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越南經濟發展至今，外國直接投資額大增，然而大部份投資都針對北部工業區，過去身為經濟火車頭的胡志明市，顯得相形失色。政府與專家因此開始尋求解套，分析出服務業或許是胡志明市能發展的重點產業。綜合越南媒體報導，胡志明市今年8月底舉辦一場經濟社會發展規劃諮詢研討會，越南媒體報導，傅爾布萊特（Fulbright）公共政策與管理學院院長武成序英（Vu Thanh Tu Anh）在會上提出，胡志明市的地位正受到「侵蝕」，在東南亞大城市的競爭中面臨挑戰。他說：「胡志明市的經濟地位和影響力下降，約5年前，越南東南部地區包括胡志明市在內的出口貢獻率占全國逾半，現在僅剩約1/3。與此同時，北越紅河三角洲地區的出口已占全國總額的53%。」他分析，工業製造在胡志明市仍扮演要角，但成長速度正在放緩。與此同時，服務業和貿易也是另一個重要行業領域，但尚未足夠強大和穩固，無法幫助胡志明市邁向新的發展階段，達到9%至9.5%的經濟成長率。專家認為越南胡志明市受到全球經濟不景氣、通膨居高不下，以及行政效率太差影響，經濟成長趨緩，接下來可能陷入停滯，拖累越南整體經濟發展狀況。雖然胡志明市仍然是全國房價最高的精華地段，但吸引的外資總額遠不及北部，未來發展空間恐成難題。