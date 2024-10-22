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行政院長卓榮泰日前接受外媒專訪指出，為滿足人工智慧（AI）熱潮下晶片製造商的電力需求，台灣對採用新核能科技的態度「非常開放」，被外界解讀是政府重新思考反核立場，讓在野砲轟是立場反覆。對此卓榮泰今（22）日受訪感嘆，台灣社會真的需要多一點信任關係，提出一種想法應該是可以來討論，而不是用非常不理性言詞來批評，並以燃油車到電動車為例，自己當然期待有新的能源技術，沒有核安顧慮也不用處理核廢料，盼朝野用開放的態度來面對未來世界面臨的問題。卓榮泰接受外媒專訪一席話，挨轟是反核立場反覆，對此其今日受訪感嘆稱，台灣社會真的需要多一點信任關係，政府提出一種想法，應該是可以討論，而不是用非常不理性言詞來批評，並以汽車為例，從燃油車到電動車，這是劃時代不一樣的產品，給社會各種能源與空氣負擔也不一樣。卓榮泰說，自己當然期待有新的能源技術，有朝一日能夠沒有核安顧慮、沒有核廢料處理，若社會集體有共識，加上政府採非常開放態度，有新的技術難道台灣要置於新技術之外嗎？當然不是，政府希望跟著世界潮流，一並研究發展甚至學習。對於日後台電核電廠員工去留，卓榮泰說，同仁們都有非常好的技術與經驗，現在還有核電廠除役等後端需要處理，未來面臨新技術，同仁們當然是首批人選，留下來多少？做什麼工作？這部分會跟台電做了解，都不是在這裡空口說白話，最後也喊話，期盼朝野各黨團跟自己一樣，用彼此開放的態度來面對這個未來世界與必須面臨的問題。